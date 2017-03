Julie Gayet s'est livrée sur sa relation avec François Hollande

publié le 17/03/2017 à 05:40

À moins de deux mois du second tour de l'élection présidentielle et de la désignation du successeur de François Hollande, Julie Gayet semble impatiente de pouvoir écrire un nouveau chapitre de sa relation avec le président de la République. Dans les pages de Gala, l'écrivaine et journaliste Colombe Schneck, amie proche de l'actrice et productrice, raconte que celle-ci n'attend qu'une chose, la "délivrance" et la "liberté" qui viendront avec la fin du mandat de François Hollande.



Il en sera alors fini du mystère et du silence dans lesquels Julie Gayet doit évoluer depuis le début de sa romance avec François Hollande. Selon Colombe Schneck, celle-ci ne peut actuellement pas répondre et démentir certaines rumeurs particulièrement farfelues qui ont couru à son sujet, comme le fait qu'elle aurait "exigé un hélicoptère pour faire ses courses" par exemple.

On se souvient que les débuts de cette relation avaient fait la joie de la presse people, comme lors de la publication par le magazine Closer, début 2014, de photos de François Hollande, casqué et en scooter, qui rendait visite à la comédienne dans ce qu'il pensait être le plus grand secret. "Julie Gayet a toujours pensé que la vie privée devait rester derrière la porte", écrit Colombe Schneck dans Gala. Un principe difficile à appliquer lorsque votre vie privée implique le premier personnage de l'État.