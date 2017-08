publié le 24/08/2017 à 20:55

> Télécharger On refait le monde du 24 août 2017 Crédit Média : Florence Cohen | Durée : 35:35 | Date : 24/08/2017

La douce accolade paternaliste du 8 mai entre Emmanuel Macron et François Hollande semble s'être refroidie. L'ancien chef de l'État est sorti de son silence mardi 22 août et a décoché quelques flèches à son successeur, notamment sur la réforme du Code du travail. "Pas la peine de demander des sacrifices inutiles aux Français", a déclaré François Hollande à l'occasion de son passage au festival du film francophone d'Angoulême.



Réponse d'Emmanuel Macron : "La France telle qu'elle sort du quinquennat Hollande ne va pas bien [...] La transformation que nous opérons est celle de faire entrer la France dans le XXIe siècle et gagner la bataille du chômage de masse. Non pas de baisser d'un ou deux points le chômage, mais de profondément changer les structures économiques et sociales françaises". Le pacte de non-agression a-t-il pris fin entre l'ancien chef de l'État et son successeur ?



On refait le monde avec :

- Ivan Rioufol, éditorialiste au Figaro

- Philippe Bailly, conseiller en communication

- Hélène Pilichowski, journaliste