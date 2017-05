publié le 18/05/2017 à 19:40

Vous connaissez le principe de l'accélérateur de particules ? C'est simple : vous avez donc des particules en suspension dans l'air pendant un bon moment et brusquement, "pfuittt", après une aspiration brutale, les voilà emportées à la vitesse de l'éclair. Et paf, c'est parti ! Paf, c'est d'ailleurs le terme puisque, on le sait, ces trois lettres désignent le fameux "Paysage audiovisuel français".



Or, ces éléments flottant dans l'espace et brusquement emportés par un vent de folie, ce pourraient être tous les animateurs qui, dès le mois d'avril, interrogent et s'interrogent sur la saison à venir, proposent des pilotes et en tournent, attendent des réponses et s'attendent à tout ! Et brusquement, paf (on y revient), c'est l'explosion et le premier jeu de chaises musicales de la saison.

Celui qui garde le sien, de fauteuil, c'est Stéphane Bern, qui m'a assuré être lui rassuré sur son avenir (non pas qu'il ait en fait été très inquiet). Il reprendra sa tranche de l'après-midi, tourne des pilotes sur la brocante et les animaux. Désormais "coincé" (il y a pire) entre Faustine Bollaert et peut-être Carole Rousseau, toujours en négociations avec France 2 "à l'heure où on écrit". On note au passage que les talk-shows se suivront encore comme des wagons l'an prochain. D'où un nouveau risque de train-train quotidien.

David Pujadas évincé du "JT" de France 2

Ce qui a d'ailleurs le mieux marché cette saison sur France 2, ce sont les spéciales événementielles, les émissions politiques, et bien sûr le "JT". On rappelle que mercredi 17 mai dernier, le journal de France 2 a devancé celui de TF1 de 40.000 téléspectateurs. Bravo donc aux équipes et au "chef de meute" David Pujadas, certes parfois abrupt et clanique dans le travail, mais bourré d'esprit, travailleur, efficace, et sans égal pour l'ego.



C'est à dire qu'il sait ne pas en avoir, quand c'est nécessaire. Avouez qu'il y avait de quoi le "remercier". C'est ce qu'a fait hier la patronne de France Télévisions Delphine Ernotte, sauf que par remercier il faut comprendre "virer du journal". Personne n'est certes propriétaire de son poste, mais se voir "puni" alors qu'on a réussi une mission impossible c'est, comment dire, "rageant".

La patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte, a réussi une "sorte de perfection dans le non-sens". Je résume. Elle lui annonce (lui assène ?) sa décision : a) Au moment où il "performe" le plus (pour parler "branché") ; b) À quelques heures seulement d'une spéciale qu'il va assurer sur France 2 ; c) En pensant qu'il va "mettre ça dans sa poche et son mouchoir par-dessus" et, d) En affirmant qu'elle prouve ainsi son indépendance politique.



Et là pardon, mais vu le "timing post-élection", c'est rajouter de l'absurdité à l'indélicatesse. En croyant couper court aux rumeurs d'"obéissance au pouvoir", elle les fait naître au contraire. Tant pis pour elle si c'est faux. Comme disait Joseph Fouché, "C'est plus qu'un crime, c'est une faute". Et, pour la citer, c'est sûrement vrai qu'il faut "changer une marque lorsqu'elle est forte", mais est-ce obligatoire ? Sûrement pas dans ce cas précis.

Il faut éviter de nourrir leur paranoïa ambiante

D'autant que les familles "Lapix" et "Macron" se connaissant, cela suscite une suspicion totalement injuste mais inévitable. On rappelle cette phrase de l'écrivain américain Ted Stanger : "Les Français voient des scandales partout sauf là où il y en a". Raison de plus pour éviter de nourrir leur paranoïa. Qu'ajouter dans l'immédiat ? Oh, simplement que chacun vivant sa vie et pas celle du voisin, le présentateur-producteur de Télématin William Leymergie négocie, lui, pendant ce temps là avec C8 et Vincent Bolloré.



Et c'est là que, l'accélérateur de particules "jouant à plein", je suis momentanément obligée d'arrêter là cette chronique. Car il est "présentement" impossible de savoir si, finalement, le "journaliste qui est du matin" va effectivement à C8 (il y est attendu), ou s'il reste "à la maison France 2".

Qui va remplacer Anne-Sophie Lapix dans "C à vous" ?

Réponse ce soir. Mais en attendant, cela rend caduc le passage de Bruce Toussaint à France 2 pour le remplacer. Et tout aussi "caduques" les cogitations autour du remplacement d'Anne-Sophie Lapix à la présentation de C à vous sur France 5 : Bruce Toussaint (préférence de France 5) ?



Stéphane Bern (préférence de France 2) ? Daphné Bürki (qui a vu TMC pour la tranche précédant Quotidien) ? Anne-Élisabeth Lemoine, légitime mais peut-être pas assez "costaud" face à Yves Calvi sur Canal + à la rentrée. Et oui, car avec Yves Calvi, forcément, c'est pour tous les autres que... ça se corse !