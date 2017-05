publié le 18/05/2017 à 10:51

Après le tremblement de terre provoqué par l'éviction de David Pujadas, les secousses continuent sur France 2. C'est au tour de William Leymergie de quitter de la chaîne, après 32 ans de bons et loyaux services à la présentation de Télématin. Un départ de France 2 donc, mais pas de retraite pour le journaliste de 70 ans, qui, selon le site d'actualité Puremédias, devrait récupérer la présentation de La Nouvelle Édition sur C8 dès la rentrée prochaine, émission jusqu'alors présentée par Daphnée Bürki.



Le départ de William Leymergie serait en discussion depuis plusieurs semaines. "C'est lui qui part, ce n'est pas France 2 qui le met dehors", assure une source proche de la direction, comme le rapporte Puremédias. D'après leurs informations, Le journaliste sur le départ pourrait être remplacé par Bruce Toussaint, qui présente actuellement les émissions C dans l'air le samedi et C Polémique le dimanche, sur France 5.

Après l'éviction choc de David Pujadas, mercredi 17 mai, c'est un autre visage emblématique de France 2 qui quitte la chaîne. Et le vent de renouveau qui souffle sur France Télévisions, n'est visiblement pas prêt de s'arrêter.