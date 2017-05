Isabelle Morini-Bosc salue la dernière "prouesse" de "Plus Belle la Vie"

publié le 15/05/2017 à 18:49

La période est politique mais comme c'était "un peu prévu", il est logique que les programmes suivent avec des spéciales qui s'imposent, même si elles ne s'imposent justement pas toutes. Et comme il n'est pas inutile de rappeler la part d'histoire qu'il y a dans toute actualité, on retiendra surtout la remarquable émission proposée hier sur France 5, racontant "avec brio et brillance" toutes les passations de pouvoir entre "présidents entrants" et "présidents sortants".



Ce petit bijou d'intelligence, bourré d'humour, était signé Jacques Santamaria et Patrice Duhamel. Et rien que l'évocation des canards que François Mitterrand avait fait venir de Rambouillet pour les voir batifoler à l'Élysée, m'a ravie. Enfin, l'anecdote, pas leur histoire, les malheureux volatiles ayant (semble-t-il) été finalement occis par les chiens de Jacques Chirac, qui n'avaient pas bien compris le sens de l'expression "il faut s'occuper d'eux". Ça, pour s'en occuper, ils s'en étaient occupés.

On a également apprécié le Secrets d'histoire tourné il y a 5 ans, que les téléspectateurs vont redécouvrir ce soir sur France 2. Or, on a tous noté la réactivité de programmateurs qui ont prévu le prévisible et ont donc offert au public des documentaires sur l'Élysée et ses locataires successifs.

"Plus Belle la Vie" réussit à coller à l'actualité

Mais on a par ailleurs le droit, ou plutôt le devoir, de relever le talent de ceux qui ont également réussi à "coller à l'actu" dans l'indifférence générale, alors que cela tenait, dans leur cas, de la prouesse. C'est d'ailleurs normal que ce soit passé inaperçu, puisque "c'est réussi quand on ne sent pas qu'il y a du travail" précise un producteur. Les grands dialoguistes le savent, il n'y a rien de plus compliqué que de créer une "petite-chanson-toute-bête", une "belle-histoire-toute-simple". Et qui donc, a ainsi été méritant sans que personne le sache? L'équipe de Plus belle la vie. Parfaitement.



C'est d'ailleurs loin d'être la première fois. Car tout le monde ne le sait pas, mais la production tourne actuellement les épisodes que le public verra dans plusieurs semaines seulement, d'où l'obligation pour les scénaristes de se soumettre à une vraie gymnastique informative. Il leur faut prévoir l'actualité du jour de la diffusion.

Ils voulaient "être dans l'actu", ils l'ont fait. Isabelle Morini-Bosc Partager la citation





Le 8 mai, lendemain de l'élection du président, devait ainsi être offerte aux fidèles du feuilleton une intrigue incluant le nom du nouveau chef de l'État. Mais lequel, Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, vu qu'il était impossible de le savoir et le prévoir avec certitude aussi longtemps à l'avance ? Après avoir envisagé "très en amont" et par anticipation les quatre cas de figure possibles (Hamon, Fillon, Macron, Le Pen), l'équipe a ensuite prouvé ses facultés d'adaptation et de création dès les scores du premier tour connus.



En plus de ses obligations quotidiennes de tournage et à moins de quinze jours du second tour, elle a en effet filmé deux versions: l'une avec Emmanuel Macron président, l'autre avec Marine Le Pen présidente. Difficile de faire plus "dans le jus". Dans le bain. C'est ainsi que, le 8 mai, les aficionados de "Plus-belle-la-vie" ont eu "leur" allusion à "Macron président". Sans que cela ne les frappe "plus que ça". Comme c'était vrai, ma foi, il était tout bêtement normal, dans leur esprit, que ce fût dit. Ils n'avaient aucune raison de mesurer la prouesse réalisée. À nous, donc, de la relever. De féliciter réalisateurs, acteurs, auteurs. Ils voulaient "être dans l'actu", ils l'ont fait. Pour Plus belle la vie, elle était "plus belle l'envie". Bravo.