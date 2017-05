publié le 05/05/2017 à 20:07

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a dit : on arrête la politique jusqu'à dimanche soir. Il était temps ! Il est surtout temps de prendre celui de raconter de belles histoires émouvantes. On en trouve des kyrielles sur Internet, par exemple (c'est la dernière que j'ai lue) celle du chiot femelle torturé par des maîtres sadiques. Laissé pour mort, il est recueilli par un couple compatissant qui lui fait oublier sa chienne de vie et lui permet de commencer une vraie vie de chienne, si on ose dire ! Et je raconte ce drame humano-canin sans ironie aucune, me repaissant moi aussi de ces récits sparadrap qui permettent de croire en la bonté humaine.



Parmi ces récits bons pour le moral, il y en un que j'aime particulièrement, même s'il ne comporte aucun animal, hormis quelques requins du show-biz. C'est presque un conte de fée, un conte de fait qui n'est plus à faire mais qu'il faut justement prendre en compte car riche d'enseignements. Tout commence par un simple nom : Cindy Sandmeier, née en Moselle le 31 mars 1978. Celui d'une fille jugée par le show biz trop ronde et un peu ailleurs, quand elle vient de la France très profonde pour passer à Strasbourg le casting de la Nouvelle star. À un mois de Noël, d'où son surnom de la ravie de la crèche. Son passage, diffusé en février 2008, fait causer et gloser.

Ridiculisée par le jury de "Nouvelle Star"

J'ignore si ce soir-là elle est ridicule, mais c'est sûr qu'elle est ridiculisée. Et de belle manière par des coaches qui justement, n'y mettent pas la manière. Il faut dire que jusque-là et durant des années, elle a moins cherché à se perfectionner qu'à devenir célèbre, multipliant les castings et les émissions, comme Graines de star, Popstars, Ca se discute, ou encore Le Chantier en 2004. Mais pourquoi n'aurait-elle pas utilisé ces leviers, vu qu'elle avait une passion et pas de piston ? Sauf que, poussée semble-t-il par la production, elle surjoue donc ce soir là sa chanson, donnant des hauts-le-cœur à un jury ricanant de ses "tics ringards".

> Cindy Sander - Papillon de Lumiere Durée : | Date : 05/05/2017

Échec total, si spectaculaire qu'il fait finalement son succès. Façon Dîner de con, évidemment : les internautes la tournent en dérision et en parodies, si méchamment qu'elle en devient intéressante pour la presse people, puis la presse tout court, puis la télé-réalité, puis M6, qui lui signe sa chanson Papillon de lumière. Il y a même en fait si peu de distance pour aller de la supposée ringardise à la branchitude médiatique, que d'authentiques modernes s'intéressent à elle, devenue Cindy Sander.

Cindy Sander dans "Danse avec les stars" ?

L'ex-couturier Manfred Thierry Mugler par exemple. Après avoir créé des vestes, il en a pris, et il se passionne désormais pour cette artiste à qui on taille tant de costumes. Il note les attaches fines, la finesse sous la lourdeur généralisée, et il lui fait perdre 22 kilos. Qui s'ajoutent aux 20 dont elle s'est déjà délestée après le télé-crochet de M6. La chrysalide devient vite papillon, de lumière évidemment. La voilà remusclée, affinée, raffinée. Une rousse flamboyante très hollywoodienne, mi-copine de fac mi-femme fatale, et dans tous les cas, ravissante.

> Cindy Sander, en Live - C à vous - 28/04/2017 Durée : | Date : 05/05/2017

Mugler veut en faire la nouvelle petite fiancée de la France, aussi naturelle aujourd'hui qu'elle était nature autrefois. Bref, une fée Clochette joyeuse et sainement sexy. Allez-vous étonner qu'il lui confie le premier rôle de The Wyld, sa comédie jouée à Berlin de 2014 à 2016 devant plus de 800.000 personnes enthousiastes. Elle s'y montre tellement pro que cela rend inutile une doublure qui se sent doublée ! Pourquoi s'absenterait-elle, puisque son mari et son fils la suivent ?



Oui, c'est un beau roman c'est une belle histoire, et le meilleur reste sans doute à venir, avec un album en 2018 et peut-être Danse avec les stars. Les critiques médias clament évidemment qu'il n'y a pas de stars dans ce programme mais la star c'est le programme, et Cindy le sait. Elle a d'autant moins peur que les faux-pas, elle a cessé d'en faire. Bravo !