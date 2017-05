publié le 18/05/2017 à 15:14

Moins de 24 heures après avoir été nommés, les ministres et secrétaires d'État du gouvernement d'Édouard Philippe se sont réunis lors du premier Conseil des ministres, ce jeudi 18 mai à 11 heures. Cette première réunion de travail a duré quasiment une heure, puis toute l'équipe gouvernementale s'est rassemblée devant les marches du palais présidentiel, pour la traditionnelle photo de famille. On peut y voir Emmanuel Macron au centre du premier rang, entouré d'Édouard Philippe, de Gérard Collomb et des 17 autres ministres et 4 secrétaires d'État.



Contrairement aux photos précédentes, l'équipe gouvernementale ne pose pas en extérieur, que ce soit sur les escaliers de la cour d'honneur ou dans le jardin de l'Élysée. C'est dans l'entrée du Palais, entre des drapeaux français et européens que le groupe a été photographié.

A l'issue du premier Conseil des ministres, le @gouvernementFR s'est rassemblé autour du président @EmmanuelMacron pour une photo de famille pic.twitter.com/whdwaq1SoV — Élysée (@Elysee) 18 mai 2017

Les journalistes ont été priés de rapidement quitter l'Élysée à l'issue du Conseil des ministres, ce qui a provoqué leur incompréhension. Interrogé à ce sujet, le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner a réfuté l'idée de "verrouiller la communication", expliquant que "c'est parce que la photo du gouvernement n'a pas été faite dans le cadre habituel". Il a cependant assuré que le dispositif classique serait de nouveau mis en place dès le deuxième Conseil des ministres, et que la presse pourra comme à son habitude interpeller les membres du gouvernement dans la cour de l'Élysée.

Pour ce premier Conseil des ministres, Emmanuel Macron a quant à lui voulu "fixer les grandes orientations de son quinquennat et la feuille de route du gouvernement", rapporte l'Élysée. Autre souhait émis par le président de la République : tous les ministres devront soutenir les candidats investis par La République En Marche pour les prochaines législatives.