publié le 19/06/2017 à 18:05

L'Amour est dans le pré démarre sa nouvelle saison ce lundi 19 juin à 20h55, sur M6. L'émission existe depuis onze ans, soit le 6 juillet 2006, mais c'est surtout le nombre de couples formés qui est significatif. Depuis le début du programme, 74 couples se sont formés, 18 se sont mariés ou pacsés et 47 enfants sont nés de ces différentes unions. Dans cette douzième saison tout particulièrement, on rit et on pleure.



On a visionné avec Karine Le Marchand le moment où les agriculteurs ouvrent, très émus, leur courrier. La présentatrice a versé sa larme à plusieurs moments, et le reconnaît : "Plus je vieillis, plus je pleurniche, c'est une catastrophe. Mais je l'assume. Je trouve qu'on a des personnes qui ont vraiment fait le deuil de leur couple passé, ils sont prêts à se lancer mais pas comme des désespérés dans l'amour. Il y a une vraie intelligence émotionnelle. Ils sont hyper sincères, y compris les hommes, ils arrivent à verbaliser ce qu'ils ressentent, du coup on est complètement emporté dans leurs émotions."



Un retour aux sources

Durant deux ou trois saisons, on a rencontré des jeunes agriculteurs moins pressés de se caser que de se montrer, et qui attiraient du coup des prétendantes improbables, distinguant à peine la tête d'un mouton de sa queue. Mais cela a complètement changé cette saison : "On est retourné à l'ADN de l'émission, parce qu'on a effectivement au moins la moitié d'agriculteurs qui sont des agriculteurs classiques, qui sont vraiment proches de la terre et qui ressemblent un peu aux premières saisons [...] Ils sont beaux parce qu'ils sont vrais, leur âme transparaît."

Des accusations contre l'émission

Pourtant, L'Amour est dans le pré souffre régulièrement de diverses accusations, notamment de ne pas être sincère et de manipuler les agriculteurs. Une accusation que réfute la présentatrice : "Il faut bien qu'on tape sur les émissions qui fonctionnent, c'est le jeu du mépris et de la langue de vipère. Je crois qu'il faut demander aux agriculteurs, arrêtons de les prendre pour des crétins et demandons leur avis." Elle a également conscience qu'elle ne peut pas prouver sa sincérité, et s'en moque : "Que peuvent-ils dire de plus ? Moi j'adore cette émission."