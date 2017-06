publié le 20/06/2017 à 18:12

Mardi 20 juin sur TF1 et France 3, les téléspectateurs retrouveront deux duos de policiers. D'un côté, le binôme américain de L'Arme Fatale sur la Une, mais aussi le couple de policiers français Tandem sur la troisième chaîne. Avec ces deux productions divertissantes, les deux chaînes sont bien armées.



Sur France 2, on note Tout le monde joue avec la loi, un programme utile pour tester ses connaissances en matière de droit. Mais l'émission qui suit est également intéressante : elle s'appelle Retour aux sources et permet à une vedette d'enquêter sur ses racines, dont l'idée et l'émission sont signées Arnaud Poivre d'Arvor : "C'est l'occasion pour une personnalité de revivre des moments de la vie de ses ancêtres, c'est très émouvant."

Après François Berléand qui se découvrait juif et Sonia Rolland retournée au Rwanda, c'est au tour de la très sympathique Barbara Schulz de se pencher sur ses non-dits familiaux. Au départ, elle était pourtant réservée sur le projet : "J'ai failli dire non, je suis quelqu'un de très pudique. Mais j'ai regardé l'émission de François Berléand que j'ai trouvée fantastique, de belle facture, et je me suis dit que si je ne la faisais pas je n'irais jamais chercher les réponses à toutes ces questions que je me posais."

Sur France 3, "Le Divan"

Ce qu'on lui cachait comme une maladie honteuse, c'est que son grand-père était allemand, soldat de la Wehrmacht prisonnier en France où il a vécu une folle histoire d'amour avec une infirmière française. "J'aurais découvert n'importe quoi, ça ne m'aurait pas gêné", confie Barbara Schulz. "J'ai découvert cette histoire très romanesque [...] la magie de cette émission c'est surtout qu'on refait le chemin."



On note en face, sur France 3, le dernier Divan de Marc-Olivier Faugiel consacré à Jack Lang. Marc-Olivier Fogiel a décidé de geler l'émission l'an prochain pour mieux revenir l'année suivante, et pour garder à cette émission hebdomadaire son côté événementiel.