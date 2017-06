publié le 20/06/2017 à 10:03

Le match des audiences était acharné lundi 19 juin entre TF1 et M6. C'est finalement la première chaîne qui arrive en tête, avec Esprits Criminels : la série policière a rassemblé 4,7 millions de fidèles, enregistrant une part d'audience de 19,9%. Elle passe devant L'amour est dans le pré, qui faisait son retour ce lundi sur M6 : ils étaient 4,6 millions de téléspectateurs à suivre l'émouvante ouverture des courriers par les agriculteurs en quête d'amour, ce qui représente une part de marché de 19,3%. Les deux programmes s'imposent largement devant les autres : France 2 arrive finalement en troisième position du match des audiences avec Meurtres au Paradis. La série britanico-française a rassemblé 3,6 millions de fidèles, soit 15,3% des audiences.



Loin derrière, on retrouve France 3 et son émission Musiques en fête, cette fois en direct des chorégies d'Orange. Ils étaient 1,4 million de mélomanes devant leur poste de télévision, soit 7,8% des parts de marché. C8 arrive sur la cinquième marche du podium avec la diffusion du téléfilm Big Game qui a rassemblé 985.000 personnes, permettant à la huitième chaîne d'enregistrer une part d'audience de 4,2%.