Les premiers pas de Brigitte Macron à l'Élysée

Emmanuel Macron l'avait martelé pendant la campagne : s'il était élu, son épouse Brigitte allait avoir un rôle sans être "rémunérée par la République". "Elle aura le rôle qu'elle a toujours eu auprès de moi, elle ne sera pas cachée, parce qu'elle partage ma vie, parce que son avis est important, et parce que la fonction présidentielle emporte quelque chose qui a une dimension personnelle", expliquait-il au micro de RTL deux mois avant son élection.



Emmanuel Macron a toujours dit qu'il souhaitait donner "un vrai statut" et "une capacité à faire" à son épouse. "Cela fait des décennies que l'on parle du statut de celui qui accompagne celui ou celle qui est élu. Je pense qu'il est important de le clarifier, sinon on se retrouve dans des pratiques d'entre-deux, de dissimulation, qui sont impossibles à vivre pour le ou la personne intéressée", ajoutait-il début mars. C'est pourquoi selon Le Figaro, "une charte de la première dame" est en cours d'écriture. "Ce document établira les moyens affectés à Madame de façon 'transparente'", a assuré l'Élysée au quotidien.

Dès son installation à l'Élysée, Brigitte Macron a pris le temps de faire la tournée des services afin de se présenter au personnel. Celle qui dispose de deux places de parking, dans une des cours du palais, a pris ses quartiers dans le salon des Fougères, au rez-de-chaussée du bâtiment. C'est à cet endroit, également appelé "Salon bleu", que la première dame a installé son bureau. Brigitte Macron a également choisi un directeur de cabinet en la personne de Pierre-Olivier Costa, qui a précédemment collaboré avec Bertrand Delanoë à la mairie de Paris. Ce dernier sera bientôt secondé par un chargé de communication, toujours selon les informations du Figaro.