publié le 09/04/2017 à 10:00

Comédiens, acteurs et personnalités du PAF seront réunis sur le célèbre canapé rouge de Michel Drucker, dimanche 9 avril. Dans Vivement la télé, l'animateur reviendra sur l'actualité de la télévision et recevra Sébastien Folin, Thierry Beccaro et Sophie Davant dès 16h25.



À 18h45, l'animateur accueillera Franck Dubosc et Mathilde Seigner, tous deux à l'affiche dans Boule & Bill 2, réalisé par Pascal Bourdiaux. Ce film adapté de la célèbre bande dessinée de Jean Roba, qui met en scène Jean-François Cayrey et Nora Hamzawi, sortira dans les salles obscures le 12 avril. Philippe Chevallier sera aussi présent sur le plateau de France 2 pour faire la promotion de son libre Les Français et moi. L’humoriste sera sur les planches du théâtre Edgar dans un spectacle intitulé Chevallier.

Seront également invités Fauve Hautot et Nicolas Archambault à l'affiche dans la comédie musicale Saturday Night Fever, au Palais des Sports jusqu'au 30 avril. Les comédiennes Michèle Bernier et Sophie Mounicot prendront place sur le canapé rouge pour parler de la pièce de Barillet et Grédy, Folle Amanda. Dans cette pièce mise en scène par Marie Pascale Osterrieth, Amanda (Michèle Bernier) est une ancienne chanteuse de music-hall. Aujourd’hui, elle est à court d’argent et souhaite publier ses mémoires pour se renflouer. Mais son ex-mari, ministre en exercice, va essayer de l’en dissuader.