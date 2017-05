publié le 31/05/2017 à 20:35

Iris Mittenaere a beau habiter à New York depuis son sacre de Miss Univers, elle n'a pas oublié la France. La jeune femme profite d'un séjour en métropole pour revoir ses amis et assister à des événements majeurs. Un peu plus d'un mois de détente entre Lille, le Festival de Cannes, une balade touristique dans Paris et le tournoi de Roland-Garros. Miss Univers 2016 a d'ailleurs été accueillie triomphalement à Lille, sa ville d'origine, où une centaine de fans étant présent dans la capitale des Flandres le 19 mars.





La reine de beauté s'est ensuite envolée pour Haïti, où elle a soutenu l'association caritative Smile Train, qui oeuvre pour offrir des services dentaires et des opérations médicales aux enfants dans le besoin. Sur place, Miss Univers 2017 a rendu visite aux enfants malades en compagnie de Raquel Pélissier, la première dauphine d'Iris lors de l'élection de Miss Univers et Miss Haïti 2016.

Elle a fait sensation au Festival de Cannes

Les deux Miss ont ensuite mis le cap sur les îles Caïmans pour participer au carnaval. Iris Mittenaere a ainsi dévoilé des photos de sa tenue : un bikini bleu paré de plumes, pour participer au défilé. Direction ensuite la France où elle a brillé sur la Croisette lors de la montée des marches du film Les Proies de Sofia Coppola, prix de la mise en scène du 70e Festival de Cannes.

Elle est revenue ensuite à Paris pour profiter des plus beaux endroits de la capitale, avant de se rendre à Roland-Garros, à côté de M. Pokora et d'autres célébrités pour le match opposant Gaël Monfils à Dustin Brown. Des images plein la tête avant de repartir pour les États-Unis.