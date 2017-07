Madonna et Tupac ont été en couple dans les années 1990

publié le 06/07/2017 à 15:42

Une rumeur vieille de vingt ans est enfin confirmée, et avec des preuves. En 2015, Madonna avait annoncé lors de la sortie de son album Rebel Heart avoir bel et bien été en couple avec Tupac Shakur. Deux ans après, la lettre de rupture envoyée par le rappeur à la diva américaine a été dévoilée par TMZ, le site américain spécialisé dans l'actualité people, avant qu'elle ne soit prochainement mise aux enchères, officialisant bel et bien cette idylle qui a duré quelques mois.



Ce courrier a été rédigé en 1995, alors que le rappeur se trouvait en prison pour agression sexuelle. Il commence par s'excuser auprès de la chanteuse : "Je n'ai pas été le petit ami idéal. Je n'ai pas été celui que je suis capable d'être habituellement", écrit-il, avant d'expliquer les raisons de leur séparation.

Les ragots et les réflexions autour de leur couple et de leurs différences, notamment de couleur de peau, inquiétaient le musicien. "Le fait de fréquenter un homme de couleur ne met pas ta carrière en danger. Cela te donne l'image d'une personne ouverte et excitante. Alors que moi, j'ai l'impression de décevoir la moitié des gens qui m'ont fait devenir ce que je suis aujourd'hui", explique Tupac, avant de conclure : "Je n'ai jamais voulu te blesser."



À la fin de sa lettre, il met en garde Madonna sur ses fréquentations, avant de lui proposer de rester amis. Une fin d'idylle qui n'a pourtant pas pu se produire, le rappeur décédant au cours d'une fusillade l'année suivante.