Carla Bruni dévoile à RTL comment son dernier album "French Touch" a vu le jour

publié le 21/06/2017 à 11:02

Quatre ans après Little French Songs, Carla Bruni sera de retour le 6 octobre avec French Touch. Un album intégralement composé de reprises de chansons anglo-saxonnes. Un disque commandé par le prestigieux label américain Verve et réalisé par David Foster. "C'est David Foster, le producteur de cet album, qui a eu cette idée. Il est venu à mon concert à Los Angeles il y a trois ans", débute Carla Bruni, qui se confie pour la première fois sur cet album à RTL.





"Il m'a rencontré le lendemain pour me dire qu'il aimait beaucoup ma musique mais que c'était très très français. Il m'a proposé de faire des covers (..) David Foster est venu à Paris et on a passé un après-midi à jouer de la musique ensemble, on a fait un tour de piste de toutes les chansons qu’on aimait et surtout de celles qu’on transformait en quelque sorte, en les jouant. (...) C'était vraiment spontané ", poursuit Carla Bruni. Elle va ainsi s'emparer sur French Touch de Miss You des Rolling Stones, mais aussi de Highway To Hell d'AC/DC, A Perfect Day de Lou Reed ou encore The Winner Takes It All d'ABBA.



> Carla Bruni - Miss You

"Chuck", l'album posthume de Chuck Berry

Le pionnier du rock - mort le 18 mars dernier à l'âge de 90 ans - venait de finir l’enregistrement d'un nouveau disque : Chuck, composé de 10 titres dont 8 inédits. Il a enregistré cet album à domicile, à Saint-Louis, en plusieurs sessions. Il a écrit, composé et produit ces morceaux teintés de rockabilly et même de blues ou de polka. Le guitariste virtuose livre un testament musical sans chichis. Charles Berry Jr., seul fils de Chuck, a accompagné son père la guitare sur scène ces quinze dernières années et sur ce nouvel opus également. "Il a commencé à travailler dessus en 1979 immédiatement après la sortie de Rock It. En dix ans, il avait enregistré entre quarante et cinquante chansons. Et malheureusement en 1989, il y a eu un incendie dans la maison de mes parents. Tout son travail et son studio sont partis en fumée. Vers 1991, il avait réussi à créer un nouveau studio et à se remettre au travail mais ça a été compliqué ! Parce que son processus créatif était lié à l'instinct, au moment présent... Il a dû tout recommencer à zéro !", confie son fils au micro de RTL.

"Nashville", la nouvelle compilation de Georges Lang

Cette nouvelle compilation est faite pour les amateurs de country. La crème de la crème de la programmation de WRTL Country, l'émission 100% Nashville de Georges Lang diffusée tous les vendredis à minuit sur RTL. Formidable résumé de cette scène musicale typiquement américaine. Un genre qui n'a jamais été très populaire de ce côté de l'Atlantique et qui pourtant regorge de pépites. Les trois premiers disques sont consacrés à la nouvelle scène country. Le dernier aux classiques du genre.