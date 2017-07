publié le 06/07/2017 à 15:18

Des moutons et des people, tel est le credo de Transhumance, trois jours dans la peau d’un berger, une émission diffusée à la rentrée sur C8. Alizée, Liane Foly et les frères Karabatic ont accepté d’accompagner Jimmy, un berger de 40 ans, à l’occasion de sa première transhumance. La chaîne du Groupe Canal Plus s’est inspirée d’une chaîne régionale allemande pour créer cette nouvelle émission.



"On n’avait jamais vu ça à la télé, c’est très surprenant", s’enthousiasme Laurent Marchi, le producteur de l’émission. Séduit par l’émission allemande Sheeps and Celebrities - littéralement "des moutons et des célébrités" - ce producteur de télévision a donc été faire un repérage dans les Cévennes. "Quand on vient de Paris, qu’on n’y connaît rien aux moutons, c’est compliqué", raconte-t-il dans les colonnes du Parisien.

Laurent Marchi a finalement rencontré son sauveur, Jimmy, qui l’a immédiatement séduit avec son "bon accent du Sud". Cet ancien boucher avait commencé par s’occuper de six moutons avant d'hériter du troupeau d’un ami décédé. Attaché aux traditions, ce berger a choisi d’effectuer sa transhumance à pied. À ses côtés, les deux champions de handball Nikola et Luka Karabatic mais aussi les Liane Foly et Alizée ont parcouru 45 kilomètres à pied en trois jours, en suivant le troupeau. Si l’épisode pilote est concluant, d’autres tournages pourraient avoir lieu au printemps 2018.