publié le 18/12/2017 à 19:52

Elles savourent. Les handballeuses de l'équipe de France sont revenues lundi 18 décembre dans l'Hexagone pour célébrer leur deuxième titre mondial, obtenu la veille au terme d'une finale très disputée contre la Norvège (23-21). Accueillies à l'aéroport de Roissy par une poignée de supporters, de nombreux photographes et caméras et un drapeau bleu-blanc-rouge barré d'un "merci", les joueuses étaient attendues en début de soirée à l'Élysée pour une réception avec Emmanuel Macron.



Avant ce rendez-vous, la capitaine Siraba Dembelé a confié sa joie au micro de RTL. "J'espère qu'on va suivre le chemin des Experts, bien sûr", a-t-elle lancé, en référence à l'équipe masculine qui a remporté son titre mondial en début d'année.

Les Bleues n'avaient pas connu le goût d'une telle victoire depuis 2003, date de leur premier sacre. L'obstacle sur leur chemin était pourtant de taille, puisque la Norvège domine outrageusement la discipline. "Dans notre tête, on savait qu'on en était capable et on voulait vraiment franchir un autre palier, ce match on l'a abordé avec beaucoup de détermination et sérieux", a poursuivi Siraba Dembelé, fière que sa "génération" connaisse enfin la gloire.

Une fois les festivités passées, tous les regards seront portés vers le prochain championnat d'Europe qui aura lieu en France entre le 29 novembre et le 16 décembre 2018 : "On a envie de faire plaisir à notre public, de briller à la maison. L'objectif, c'est de rester premières et de dominer encore le monde du handball".