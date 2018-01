et AFP

publié le 03/01/2018 à 14:14

"C'est sûrement la décision la plus populaire jamais prise par NBC". Cette déclaration sur Twitter est signée Savanah Guthrie, à la suite de la confirmation de Hoda Kotb à ses côtés pour la coprésentation de la très populaire matinale de la chaîne américaine NBC. Un choix professionnellement largement justifié mais au symbole également fort.



Car ce sera la première fois qu'un duo 100% féminin officiera à la tête d'une matinale TV aux États-Unis. Hoda Kotb, Américaine d'origine égyptienne, est une journaliste connue Outre-Atlantique et une habituée de NBC où elle est arrivée en 1998.

Elle avait relevé le gant de la présentation de la matinale à la suite du scandale sexuel qui avait éclaboussé Matt Lauer, vedette du petit écran et taulier de l'émission à succès sur le grand network US.

Ce choix de mettre deux femmes à la présentation d'une matinale rompt avec la tradition qui voulait que ce soit un homme et une femme qui présentent ces programmes, rappelle l'AFP.



Mais les codes de la représentation des femmes dans les médias, et dans d'autres secteurs de la société touchés par des affaires de harcèlement et d'agressions sexuelles, évoluent depuis l'affaire Weinstein.