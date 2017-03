Alma et Amir - Requiem (Acoustic session)

publié le 15/03/2017 à 18:48

Amir passe le relais à Alma. Le chanteur, qui a terminé en sixième position de la dernière édition de l'Eurovision, a rejoint la jeune chanteuse, le temps d'un duo en acoustique sur le morceau Requiem. C'est avec ce titre qu'Alma représentera la France à Kiev, le 13 mai prochain, pour l'édition 2017 du concours de chant européen. C'est d'ailleurs Amir qui co-animera la finale de ce 62ème Eurovision, aux côtés de Marianne James et Stéphane Bern.



Les deux chanteurs offrent un doux moment de complicité autour du titre Requiem, d'ailleurs écrit et composé par Nazim Khaled, à qui on devait déjà J'ai cherché, morceau avec lequel Amir a défendu les couleurs françaises lors de l'édition 2016 de l'Eurovision. Reste à Alma de convaincre le jury européen lors de la grande finale qui se déroulera dans la capitale ukrainienne, le 13 mai prochain.

C'est d'ailleurs pour cette finale, et pour attirer un maximum de voix que Requiem a été remixé, et une partie du texte traduite en anglais. Outre le fait d'être tout deux candidats français à l'Eurovision, Alma et Amir se connaissent bien. "Quand j'ai appris qu'elle allait nous représenter à l'Eurovision, j'ai été très surpris. Agréablement bien sûr. France 2 a fait un choix intelligent car c'est une artiste qui saura nous représenter comme il le faut", avait même déclaré le chanteur de J'ai cherché, confiant.