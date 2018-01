publié le 15/01/2018 à 20:27

Elle était la chanteuse des Cranberries. Dolores O'Riordan est décédée de manière soudaine, à l'âge de 46 ans, lundi 15 janvier. Dans un communiqué, l'agence Lindsey Holmes Publicity qui la représente, explique que la famille de la chanteuse "est dévastée par cette nouvelle" et que ses membres du groupe demandent le respect de leur vie privée.



Native de Limerick (Irlande) Dolores O'Riordan a rejoint The Cranberries en 1989 à l'âge de 18 ans. Elle s'illustre en composant leur premier tube, Linger, qu'elle dédie à son premier amour. Le groupe signe plus tard avec une maison de disques locale et enchaîne les succès avec des titres comme Zombie, Ode To My Family ou encore Salvation.

En 2003, les membres du groupe se séparent et Dolores O'Riordan entame une carrière solo. Son album Are You Listening ? sort en quatre ans plus tard. Parmi les titres, Ordinary Day rencontre un franc succès en Europe et aux États-Unis. Si bien qu'en 2008 la chanteuse remporte un "EBBA Award", prix qui récompense les artistes ayant trouvé un public en dehors de leur pays grâce à leur premier album.

Dolores O'Riordan of The Cranberries has died suddenly -- news just in from her publicists. Desperately sad. She was 46 years old. — Nadine O'Regan (@NadineORegan) 15 janvier 2018

L'inoubliable interprète de "Zombie"

Chanteuse engagée, Dolores O'Riordan s'est positionnée contre la guerre civile qui agite l'Irlande dans les années 1980. Dans cette optique, elle écrit notamment la chanson Zombie qui crée la polémique au moment de sa sortie en 1994 alors qu'un cessez-le-feu vient d'être signé entre les deux parties. Elle est alors accusée de vouloir relancer le conflit. En 1995, l'artiste se prononce par ailleurs en faveur de la peine de mort "dans certains cas".



Élevée dans une famille catholique traditionaliste, Dolores O'Riordan s'illustre également en adoptant des positions controversées sur des sujets de société comme l'avortement et le féminisme. "Pour moi, c'est quelque chose pour les filles qui se sont fait plaquer trente fois dans leur vie et qui décident que les hommes sont tous des ordures", avait-elle confié au Monde en 2005.

Elle souffrait de troubles bipolaires

En mai 2014 alors qu'elle vient de se séparer de son mari Don Burton après vingt ans de vie commune, Dolores O'Riordan est arrêtée pour avoir agressé une hôtesse de l'air. Évitant la prison de justesse, elle est condamnée à verser 6.000 euros à une oeuvre caritative, avant de confier en mai 2017 qu'elle souffre de troubles bipolaires.



"Tu peux être extrêmement sombre et déprimée, perdre l'intérêt dans les choses que tu aimes faire, puis devenir super maniaque. Quand tu es maniaque, tu ne dors pas et deviens paranoïaque. Alors que je suis sous traitement pour m'aider à gérer ça", explique-t-elle au magazine Britannique Metro.

arrived in Colmar France with @The_Cranberries. bulging disk in my back is hurting me big time so please bear with me tonight. Love Dolores — Dolores O'Riordan (@DolORiordan) 12 août 2016

La santé physique de la chanteuse s'était également détériorée ces dernières années. Reformé en 2009, le groupe The Cranberries a été obligé d'annuler une série de concerts en juin 2017 à cause des "problèmes de dos de plus en plus douloureux" de leur chanteuse.



Au moment de son décès, "la chanteuse du groupe irlandais The Cranberries était à Londres pour une courte session d'enregistrement", a précisé son agent dans un communiqué, sans préciser les circonstances de sa mort.