publié le 16/01/2018

Le monde du rock est en deuil. La chanteuse de The Cranberries, Dolores O'Riordan, s'est éteinte à l'âge de 46 ans lundi 15 janvier. Un décès "soudain", selon les propres mots de son agent, alors que la chanteuse était actuellement à Londres pour une "courte session d'enregistrement".



Au lendemain de cette disparition, les causes de la mort demeurent toujours inconnues. "Les membres de sa famille sont dévastés par cette nouvelle et ont demandé le respect de leur vie privée dans cette période très difficile", a ajouté l'agent de la chanteuse irlandaise.

Particulièrement célèbre dans les années 1990, avec des tubes comme Zombie, Just My Imagination ou Animal instinct, le groupe a vendu plus de 40 millions d'albums à travers le monde. Après une pause de plusieurs années, le groupe s'était reformé en 2009.