publié le 15/01/2018 à 19:30

Les enfants du rock des années 90 ont été bercés par sa voix puissante, si particulière. Dolores O'Riordan s'en est allée dans la stupéfaction générale, a-t-on appris lundi 15 janvier des médias locaux. La chanteuse du groupe irlandais The Cranberries n'avait que 46 ans. Son patrimoine musical restera toutefois dans les annales du rock. À commencer par le plus gros tube du groupe.



Les riffs de Zombie résonneront comme des sons incontournables d'une époque. Les paroles, une référence dans le répertoire des chansons politiquement engagées. Celle-ci parle des attentats de 1993 à Warrington en Angleterre. Deux jeunes de 3 et 12 ans sont tués lors de cette attaque menée par des militants de l'indépendance de l'Irlande du Nord. Le titre est un hommage aux deux enfants et un appel au cessez-le-feu.

Le tube Zombie est sorti en 1994, dans l'album No Need To Argue. Ce dernier rassemble la majorité des tubes du groupe porté par Dolores O'Riordan. Parmi eux, les amateurs des Cranberries retiennent surtout Zombie, donc, mais aussi Linger, Ode To My Family, I Can't Be With You et No Need To Argue.

Avec le troisième album, To The Faithful Departed, le groupe revient avec une nouvelle slave de titres marquants. S'ajoutent alors à la liste, dès 1996, Salvation et When You're Gone.



Enfin, on retient deux derniers titres phares du répertoire des Cranberries dans le quatrième disque sorti en 1999, Bury the Hatchet : Animal Instinct et Just My Imagination. Les albums suivants, sortis dans les années 2000, n'ont pas rencontré autant de succès que les précédents.