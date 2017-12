publié le 02/12/2017 à 22:32

TF1 avait choisi d'ouvrir son prime avec les 3 meilleurs couples de la saison à ce jour. Agustin Galiana, Joy Esther et Lenni-Kim inauguraient le show de ce samedi 2 décembre et mettaient la barre à un niveau encore supérieur aux semaines précédentes. On sentait clairement que la demi-finale se profilait et les prestation étaient à la hauteur, déclenchant les notes maximales de la part des jurés de Danse avec les stars.



Agustin Galiana, sans doute revanchard après une semaine passée moyenne, a livré un jazz pêchu et inspiré avec Candice Pascal sur All That Jazz, extrait de la comédie musicale Chicago. Un 10 en artistique et une note générale de 70 mettait sur les rails le prime time. L'Espagnol avait remis les points sur les "i". Joy Esther avait du pain sur la planche et devait donner le meilleur d'elle-même.

Meilleure danseuse la semaine passée, la comédienne relevait le gants sur un tango brûlant. Avec Anthony Colette, sur Roxanne version Moulin Rouge, elle montrait qu'elle est peut-être la meilleure en interprétation. Seuls quelques faux pas techniques coûtaient des points pour une note finale qui s'établissait à 68. Joy Esther est une vraie révélation et une grosse progression de ce DALS saison 8.

Enfin, pour terminer le trio d'ouverture, Lenni-Kim venait avec sa précision, son dynamisme et sa fraîcheur. Mais il lui fallait de la maîtrise pour assurer son paso doble en compagnie de Marie Denigot. Et le spectacle n'a pas déçu. Une prestation XXL, un double 10 en technique et artistique côté Fauve Hautot pour un super 72 au finale. Le parquet était en feu.