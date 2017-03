publié le 20/03/2017 à 10:05

Le 18 mars, Laeticia Hallyday fêtait ses 42 ans en famille. Sur Instagram, le réseau social de partages de photos, Johnny Hallyday, son époux depuis 21 ans, lui a déclaré sa flamme. On découvre une photo du couple en noir et blanc, avec la légende : "Joyeux anniversaire au plus grand amour de ma vie #Je t'aime mon ange". Une belle déclaration, qui n'a pas manqué d'émouvoir les abonnés du chanteur français, qui se bat contre des cellules cancéreuses, révélées la semaine dernière, après le piratage du compte Facebook de Laura Smet, la fille de Johnny Hallyday, qui annonçait la mort imminente de ce dernier.



Depuis l'annonce du cancer de Johnny Hallyday, le couple est plus soudé que jamais. Laeticia Hallyday a d'ailleurs rendu un vibrant hommage au combat de son compagnon, en recevant le prix e prix Femme de cœur décerné par Clarins, au titre de cofondatrice de l'association La Bonne Étoile : "Johnny reste mon inspiration quotidienne", a-t-elle déclaré. De son côté, l'interprète de Quelque chose de Tennessee a repris le chemin des studios pour enregistrer son 51e album avec ses musiciens. Le rockeur a également confirmé sa présence sur la tournée des Vieilles Canailles en juin prochain.

Joyeux anniversaire ¿ au plus grand amour de ma vie #Je t'aime mon ange ¿¿¿¿¿¿¿¿ A post shared by Johnny Hallyday (@jhallyday) on Mar 18, 2017 at 8:49am PDT