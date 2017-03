publié le 17/03/2017 à 10:10

Malgré la maladie, Johnny Hallyday n'a pas l'intention de se laisser abattre. Une semaine après avoir révélé qu'il était soigné pour des "cellules cancéreuses", le chanteur entre en studio pour enregistrer son 51e album. "L'idole des jeunes" a posté vendredi 17 mars sur Twitter une photo noir et blanc le montrant accroupi, entouré de tous ses musiciens, dont l'ex-guitariste de FFF Yarol Poupaud.



Le superbe cliché, qui a été pris dans une douche collective, est accompagné d'un message des plus clairs : "En studio pour un nouvel album, Fuck the cancer". Comme l'ont récemment rappelé Claude Lelouch ou encore Philippe Labro sur RTL, Johnny Hallyday est un "combattant". Le réalisateur de Chacun sa vie, dans lequel le rockeur joue son sosie, s'est même voulu rassurant sur l'état de santé de son ami qui a "déjà fait reculer la maladie". Une référence au précédent cancer vaincu par l'artiste. Mardi 14 mars, Laeticia Hallyday n'a pas manqué aussi de souligner "la force et la détermination" que son mari met dans tous ses combats en recevant le prix Femme de cœur décerné par Clarins.

En studio pour un nouvel album Fuck the Cancer! ¿ pic.twitter.com/T4e1TgPujn — Johnny Hallyday (@JohnnySjh) March 17, 2017

Rien ne peut empêcher Johnny Hallyday de faire du rock'n'roll. Pas même le cancer. La star planche donc sur un nouveau disque avec un Maxime Nucci alias Yodelice. Depuis l'album Jamais seul paru en 2011, le chanteur-producteur est un fidèle collaborateur de Johnny Hallyday. Celui-ci a également maintenu sa série de concerts événement Les Vieilles Canailles en juin et juillet prochains, avec ses deux camarades Eddy Mitchell et Jacques Dutronc. Johnny veut continuer à s'amuser, à faire toute la musique qu'il aime.