publié le 09/03/2017 à 09:31

Claude Lelouch et Jean Dujardin sont jeudi 9 mars les invités de RTL pour parler de Chacun sa vie, le dernier film signé Lelouch, qui sort le 15 mars. Le casting ressemble à la plus belle affiche du cinéma français : Jean Dujardin, Elsa Zylberstein, Johnny Hallyday, Béatrice Dalle, Gérard Darmon, Antoine Duléry.



Chacun sa vie est la rencontre, lors d’un procès, de personnes que rien ne destinait à se connaître. Quand vient le moment pour eux de juger l’un des leurs, les mensonges et les vérités de chacun vont resurgir. Tout cela sur fond de jazz, car le film se déroule à Beaune, le temps d’un festival de musique. Un peu plus d’un an après la rencontre de Jean Dujardin et de Claude Lelouch au cinéma pour le film Un + Une, c’est un vrai duo qui est né. "J'ai eu la chance de découvrir un acteur qui a été fait sur mesure pour tous mes délires", explique Claude Lelouch, "Il est capable de tout".

Claude Lelouch réagit à l'annonce de la maladie de Johnny Hallyday

Claude Lelouch s'est confié sur l'état de santé de son ami : "Johnny est un combattant, je peux vous dire qu'il a déjà fait reculer la maladie". Le chanteur a annoncé sur Twitter mercredi 9 mars être soigné pour des cellules cancéreuses : "Alors je vous rassure, je vais très bien et suis en bonne forme physique. On m'a effectivement dépisté il y a quelques mois des cellules cancéreuses pour lesquelles je suis actuellement traité. Je suis suivi par d'excellents professeurs en qui j'ai une totale confiance. Mes jours ne sont pas aujourd'hui en danger. C'est un combat que je mène fièrement avec ma femme Laeticia et mes proches. J'irai au bout pour tous ceux qui m'aiment"



Le personnage joué par Johnny Hallyday est l'un des plus savoureux de Chacun sa vie. Jean Dujardin est Jean, un policier qui voit débarquer dans son commissariat un sosie éméché de Johnny Hallyday, joué par le vrai Johnny. Pour Claude Lelouch, Johnny est au sommet de son art : "Il est Johnny et il joue un sosie de Johnny. Jean et Antoine Duléry l'ont porté, vraiment, on sait jamais où on est, on sait jamais si c'est Johnny ou son sosie".