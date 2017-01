La série "Clem" revient sur TF1 pour une septième saison et le succès est toujours au rendez-vous.

03/01/2017

Clem est une série phare du paysage audiovisuel français. Arrivé en 2010 sur TF1, ce feuilleton familial est un succès pour la chaîne, qui diffuse des nouveaux épisodes le 2 janvier. Alors que la série entame sa septième saison, elle n'a toujours pas lassé les téléspectateurs, pour qui sa diffusion est devenue un moment incontournable : le dernier épisode de la saison 6 avait rassemblé 5,7 millions de fidèles.



Clem est à la fois une série pour adolescents et pour adultes car elle concentre son intrigue sur deux générations de personnages. Les parents, qui tournent autour de la quarantaine et les enfants qui, au commencement de la série, ont 16 ans. Sans diviser son intrigue entre les deux groupes, elle a réussi à intéresser les adultes aux problèmes des adolescents et inversement. Si elle est loin d'être aussi prenante que Profilage ou aussi décalée que Fais pas ci fais pas ça, Clem a réussi à trouver son rythme de croisière et c'est ce qui fait son succès.

Une famille imparfaite

La série Clem s'intéresse à la famille Boissier et aux chamboulements que vivent ses différents membres. Clémentine (Lucie Lucas) tombe enceinte à 16 ans de Julien, un camarade de l'école. Ses parents, Caroline (Victoria Abril) et Jean-Paul, se déchirent et se rabibochent au fil des épisodes. Il y a la benjamine, Salomé, qui est un peu délaissée par ses parents quand l'aînée tombe enceinte. Le père de Clem trompe sa mère à plusieurs reprises puis elle décide de privilégier ses envies professionnelles plutôt que de suivre son mari dans le Sud. Bref, la famille Boissier est imparfaite, elle ressemble à toutes les familles et se débrouille du mieux qu'elle peut pour recoller les morceaux. Et parfois elle n'y arrive pas. Comme beaucoup de couples, Caroline et Jean-Paul décident de divorcer.



La communication entre eux n'est pas toujours facile. Il y a des choses que Clem a peur d'avouer à ses parents, ils font tous preuve de mauvaise foi, n'arrivent pas à s'expliquer sans s'énerver... Ils sont usés par le quotidien et pètent parfois les plombs. Comme toute famille, ils connaissent des bons et les mauvais moments. De quoi s'identifier à eux.

Des personnages humains

Les protagonistes de Clem ont tendance à faire des erreurs et à les répéter. Clem tombe enceinte lors d'une soirée et le découvre presque quatre mois après, en revenant de vacances à la fin de l'été. Pendant longtemps elle se remet en couple avec Julien, le père de son fils Valentin, se sépare de lui, puis recommence. Salomé entame une relation avec son professeur principal et fait vivre l'enfer à sa mère lorsque celle-ci s'installe avec son nouveau compagnon Xavier. Xavier (Philippe Lelouche) justement n'accepte pas l'homosexualité de son fils Dimitri (Rayane Bensetti) et se montre très intolérant.



Si Clem n'enchaîne pas les conquêtes, elle connaît des relations conflictuelles avec ses petits copains, notamment Jérôme, avec qui c'est explosif. Disputes, remises en question, portes qui claquent... Elle hésite, fait des choix qu'elle regrette, est un peu perdue dans ses études puis professionnellement. Elle est loin de pouvoir tout gérer entre son fils, ses études et sa vie sentimentale. Comme tous les personnages de la série, elle est parfois déboussolée et dépassée par ce qui lui arrive, qu'elle l'ait provoqué ou non.

Des thèmes sérieux

Si Clem est plutôt une comédie dans son approche de la vie de famille et dans ses dialogues, elle traite aussi de sujets sérieux. La série fait le choix de parler d'une jeune femme en quête d'indépendance. Elle n'hésite pas à évoquer des sujets difficiles comme la maladie, par exemple dans la saison 3 lorsque Caroline apprend qu'elle a un cancer du sein.



Le feuilleton de TF1 n'a pas peur non plus de parler de sujets qui peuvent diviser, comme l'euthanasie, lorsqu'un des personnages secondaires, gravement malade, souhaite partir en Suisse pour mettre fin à ses jours. Dans la dernière saison, la série s'intéresse à la maltraitance en évoquant le passé d'enfant battu de Jérôme, le compagnon de Clem, et elle s'interroge sur un possible schéma de reproduction.

La série n'hésite pas à déboussoler ses fans en tuant un des personnages principaux, Julien, dans la saison 5. Clem fait alors face au deuil et doit trouver les mots pour expliquer à son fils pourquoi son père n'est plus là. Avec délicatesse, le feuilleton aborde la tristesse, la colère et l'impuissance qui accompagnent la mort d'un être cher.

Une série qui fait du bien

Clem est une série qui fait du bien au moral, un rendez-vous annuel qui saura contenter les fidèles spectateurs en leur offrant ce qu'ils veulent voir : un quotidien proche du leur mais bien scénarisé. La série ne juge pas ses personnages ni leur comportement, elle raconte. Ils font des erreurs, divorcent, trompent, s'énervent, blessent ceux qu'ils aiment.



La série phare de TF1 fonctionne comme un cocon dans lequel il est bon de se plonger une fois par an. On n'est pas transporté, ni secoué, mais on passe un bon moment. À savourer.