L’entourage de la chanteuse a accusé Dick Clark Productions de sabotage après le flop de son concert à Times Square aux États-Unis, le soir du 31 décembre.

Crédit : VALERY HACHE / AFP La chanteuse américaine Mariah Carey

par Marie de Fournas publié le 02/01/2017 à 09:45

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Mariah Carey aurait dû faire des essais techniques avant son concert à Times Square à New York le 31 décembre. C'est la ligne de défense des producteurs de la star. Ils sont accusés de sabotage par l’entourage de la diva, après son catastrophique concert.



À l'occasion des festivités du Nouvel An, la chanteuse a donné un court concert à New York, devant près d’un million de personnes. Malheureusement pour elle, les couacs techniques se sont enchaînés. Mariah Carey a notamment été victime d’un décalage entre la bande-son et sa voix. Son catastrophique playback lui a valu de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux.



Ses proches ont évoqué un "sabotage" auprès des médias américains. Ils ont notamment expliqué que les producteurs n’avaient pas tenu compte des différents problèmes signalés en amont et qu’ils avaient laissé croire à Mariah Carey que tout allait bien.

Outrageant et franchement absurde Dick Clark Productions Facebook Twitter Linkedin

Dick Clark Productions a immédiatement fait part de sa colère et évoqué des propos diffamatoires. "C’est outrageant et franchement absurde", ont-ils déclaré au site américain TMZ, tout en reconnaissant une série d’erreurs. Ils ont pointé du doigt l’attitude de la diva qui n’a pas voulu faire d'essais techniques avant de monter sur scène.