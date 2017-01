Celle qui vient de raccrocher après 28 ans de présentation de la météo sur TF1 a déjà des projets pour les années à venir.

Crédit : Capture d'écran / TF1 Catherine Laborde lors de sa dernière météo sur TF1, le 1er janvier 2017

par Benjamin Pierret publié le 02/01/2017 à 11:40

C'est une grande figure de la télévision qui tire sa révérence. Après 28 ans de bons et loyaux services, Catherine Laborde, journaliste météo de la première chaîne, décide de tourner la page à 65 ans : "Le déclic est arrivé quand j'ai vu dans cet endroit que j'aime tant, TF1, un tas de jeunes gens dont j'aurais pu être la mère, voire la grand-mère", a expliqué la présentatrice à RTL, évoquant également l'envie de passer plus de temps auprès de son mari.



Celle qui a annoncé son départ lors de l'émission météo du 1er janvier 2017 ne compte pas chômer pour autant. Tout d'abord, elle affirme qu'elle continuera à regarder la météo : "J'ai pris un goût terrible pour la météo, un réel engouement. Il y a des petites jeunes femmes sur les chaînes concurrentes qui sont tout à fait formidables et je suis très très contente de les regarder". Mais surtout, elle compte se consacrer à une autre de ses passions : la comédie.



C'est sur les planches que Catherine Laborde a démarré sa carrière, et c'est sur les planches qu'elle compte la poursuivre : "On a monté l'année dernière avec Philippe Lelièvre Les Fables de La Fontaine et on a joué ça à Avignon, parce que c'est à Avignon que l'on peut peaufiner ce qu'est un spectacle. Et là, maintenant, j'ai envie de le jouer, pour de bon", a-t-elle confié à RTL. Un retour aux sources qui semble annonciateur de belles années.