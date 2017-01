Céline Dion se confie sur sa vie, un an après la mort de René Angélil

Lors d'un entretien à la télévision québécoise, Céline Dion a donné des détails sur son quotidien avec ses trois enfants, depuis la mort de René Angélil, il y a un an.

Cela fera un an le 14 janvier que René Angélil a disparu. Céline Dion a continué à s'occuper de leurs trois enfants, a dévoilé un nouvel album, Encore un soir, et réalisé une tournée francophone pendant l'été. Après toutes ces péripéties, la star a accepter de se confier lors d'un entretien à Radio-Canada pour Céline au-delà du rêve. Durant l'émission, Céline Dion raconte sa vie sans son mari, sa bataille pour ses enfants et sa sérénité retrouvée : "Je n’ai aucun regret. Je trouve que ma vie a été extraordinaire. J’en parle au passé parce qu’aujourd’hui, je peux arrêter quand je veux", commence-t-elle.



Céline Dion parle ensuite de René Angélil, qu'elle a accompagné jusqu'au bout dans sa lutte contre le cancer. Un an après, l'artiste sent encore sa présence. "J’entends encore René me dire : 'Céline, je t’aime tellement. Il n’y a personne qui va t’aimer autant que moi', explique-t-elle au journaliste. Je suis débor­dante, j'ai du bagage d'amour pour le restant de mes jours. Je suis fière de moi. D'avoir su être capable de conti­nuer avec René, de le pous­ser à vivre. D'avoir été à ses côtés, d'avoir été capable de le lais­ser partir, d'avoir réchauffé son corps glacé."



L'interview se termine par un aveu de l'artiste : celui de ne pas s'être totalement remise de la disparition de son époux : "J’ai des séquelles. Je dors encore avec mes jumeaux, c’est pour apaiser ma peine. Je ne veux pas être seule".