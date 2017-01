La chanteuse apparaît très affectée dans cette vidéo où elle rend hommage à son défunt mari.

Céline Dion rend hommage à René dans une vidéo

par Eléanor Douet publié le 16/01/2017 à 04:39

Il y a un an déjà René Angelil disparaissait. Aujourd'hui, Céline Dion lui a rendu hommage dans une vidéo très émouvante. Sur Facebook. Sur les images, on peut voir une Céline, toujours très affectée par la mort de son mari à l'âge de 73 ans, des suites d'un cancer, le 14 janvier 2016. Dans la vidéo d'un peu plus de 3 minutes, la chanteuse semble remonter ses souvenirs en passant la main sur les nombreuses photos de sa famille, aux côtés de grandes bougies blanches.



Plus tard dans la vidéo, on retrouve Céline Dion étendue sur un grand lit, sur lequel sont posées des photos. Elle embrasse alors un portrait de son défunt mari et père de ses trois enfants. Avant la fin, elle prend dans ses bras un énorme coussin rouge en forme de cœur.



"Mon cœur ne cesse de t’appeler. Encore plus souvent aujourd’hui, après un an... Je sais que tu m’entends. Et je t’entends aussi. Tu es ma vie. Pour toujours, Céline xx", écrit-elle au-dessus de la vidéo. Moins d'une journée après sa publication, la vidéo comptait plus d'un million de vues sur Facebook.