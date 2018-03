Céline Dion : "'Encore un soir' est un album qui a capté mon état d'âme"

publié le 29/08/2016 à 10:17

Elle est enfin de retour chez les disquaires. Deux mois après sa série de concerts à l'AccorHotels Arena, et quatre ans après le succès de Sans attendre, qui s'est vendu à 800.000 exemplaires en France, Céline Dion vient de publier un nouvel opus. Intitulé Encore un soir, cet album porte un message lumineux, tout sauf larmoyant. Sans nostalgie, avec pudeur, Céline Dion livre quinze morceaux à haute teneur émotionnelle. Jamais elle ne s'était autant aventurée sur le terrain de l'intime. Elle signe le plus personnel de ses albums, avec des textes sur-mesure, comme Je nous veux ou Le Bonheur en face.





Céline Dion est moins dans la démonstration. Elle délaisse les envolées lyriques pour un chant plus découpé, tout en délicatesse, parfois chuchoté. Quelques fins de phrases sont parfois trop mécaniques et appuyées, mais on pardonne la star tant elle surpasse ses consœurs. La chanteuse n'excelle jamais autant que dans les ballades épurées. Des morceaux qu'elle a imaginés comme des bouées envoyées à ses fans.

C'est un album qui a capté mon état d'âme. Céline Dion





Interrogée par RTL, Céline Dion n'a pas caché la caractère personnel de ce nouvel opus : "C'est un album qui a capté mon état d'âme", a-t-elle expliqué. Une référence évidente à la perte de son mari René Angélil, en janvier dernier. Son ombre plane sur tout l'album, en filigrane. Par petites touches impressionnistes. Notamment sur le morceau Si c'était à refaire, écrit par Jacques Vénéruso. "Demain comme hier, ce sera avec toi", chante-t-elle. La chanteuse n'a pas voulu éluder son chagrin.

Des textes (et des auteurs) modernes

Avec Les Yeux au ciel, Céline Dion interprète un morceau sur l'importance qu'internet et le monde virtuel ont pris dans nos vies. Un sujet directement inspiré par ses trois garçons. Un titre auquel a collaboré Grand Corps Malade : la chanteuse a voulu s'entourer d'une nouvelle génération d'auteurs-compositeurs. Ainsi, le slammeur, mais également Vianney (Ma Force) et Zaho ont participé à l'écriture de cet album. Cependant, Encore un soir ne décevra pas les fans : il s'inscrit dans la plus pure tradition de la chanson française. Comme le prouve Encore un soir, titre écrit par Jean-Jacques Goldman, qui donne son titre à l'album.