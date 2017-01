Sophie Davant pour la première fois aux Grosses Têtes

REPLAY - Avec aujourd'hui autour de Laurent Ruquier : Sophie Davant, Pierre Bénichou, Titoff, Jean-Jacques Peroni, Florian Gazan et Jean-Baptiste Shelmerdine.

par Thomas Martin publié le 11/01/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Nouvelle Grosse Tête qui est la blonde préférée des téléspectateurs… Sophie Davant.



Une Grosse Tête qui dit tout haut ce que les autres ne pensent même pas tout bas… Pierre Bénichou.



Une Grosse Tête ceinture noire de Karaté dans sa jeunesse mais qui s'oriente vers le sumo en ce début d'année… Titoff.



Une Grosse Tête dont on peut dire que s'il continue de répondre à tout, les auditeurs vont finir par répondre de rien…Florian Gazan.

Une Grosse Tête qui célèbre la fête des voisins tous les soirs sur TF1… Jean-Baptiste Shelmerdine.



Une Grosse Tête qui a calculé qu'avec le passage de 32 à 48 équipes lors des Mondials, le foot allait 16 fois plus l'emmerder… Jean-Jacques Peroni.

