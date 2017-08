Daphné Bürki, Faustine Bollaert, Sophie Davant : le pari féminin de France 2

publié le 31/08/2017 à 16:11

C'est un enjeu important qui peut plomber les tranches horaires les plus cruciales des grilles des chaînes télé. Les programmes diffusés l'après-midi à la télévision ne sont donc pas laissés au hasard.



C'est pourquoi France 2 a modifié sa grille post 13 Heures et pré-access prime time afin de lui donner un nouveau souffle. Et pour ce faire, Delphine Ernotte la PDG de France Télévisions a décidé de concrétiser sur cette tranche un de ses chevaux de bataille : la féminisation de la grille.



Faustine Bollaert, Daphné Bürki et Sophie Davant prennent en main France 2 entre 13h50 et 17 heures. Il y a un an, Frédéric Lopez, Stéphane Bern, Amanda Scott et Thomas Thouroude étaient aux commandes d'émissions qui n'ont convaincues ni le public ni la direction des programmes de la chaîne. Aucune n'est de retour en cette fin de mois d'août et la Deux a lancé donc son lifting total une semaine avant la rentrée scolaire.





L’empathie de Bollaert, l'impertinence de Bürki

Dès 13h55, Faustine Bollaert prend les commandes de Ça commence aujourd'hui. Une émission de témoignages qui prend le relais du Toute une histoire de Sophie Davant, et l'éphémère Mille et une vies de Frédéric Lopez. Transfuge de M6, Faustine Bollaert apporte outre un nouveau visage sur le service public, un ton plus "feel good". "On va partager, on va avancer. Nous allons vivre beaucoup d’émotions ensemble, je peux vous le promettre", explique la présentatrice au début du programme.



Jean-Philippe Doux, vu lui aussi dans 100% Mag sur M6, sera l'acolyte de Faustine Bollaert en charge de relayer les avis des réseaux sociaux, entre autres. Traiter de sujets de société, c'est aussi ce que s'attachera à faire Daphné Bürki dans Je t'aime etc... "Il s'agit d'un mag d'actualité sur l'amour et la sexualité avec des enquêtes, des échanges avec le public. On parlera de sujets tabous", a promis l'ancienne présentatrice de La Nouvelle Édition sur C8.

Tout mettre en œuvre pour lancer Nagui

"C'est un pari osé pour France 2 de secouer ses après-midis", admet Daphné Bürki. L'animatrice a d'ailleurs débuté sa première en enlevant le haut, se retrouvant topless, les mains cachant sa poitrine. Le ton piquant de la transfuge du groupe Canal+ est un vraie pari pour France 2, les audiences diront si la greffe prend. À la suite de Daphné Bürki, retour à un visage historique de la chaîne : Sophie Davant. À 16h05, et après avoir mené C'est au programme de 10 heures à 10h45, l'ancienne présentatrice de Toute une histoire, Fort Boyard et la Météo mènera Affaire conclue.

L'émission suivra la mise aux enchères d'objets insolites, atypiques ou historiques. Enfin, Chéri(e), c'est moi le chef !, émission de concours de cuisine dirigée par le chef Grégory Cohen, apportera du divertissement avant de lancer le blockbuster du prime-time du service public, N'oubliez pas les paroles, avec l'inoxydable Nagui aux manettes. C'est d'ailleurs aussi le gros enjeu de l'après-midi, garder une part d'audience forte afin de servir de tremplin à un access prime time qui est un véritable carton depuis plusieurs années.