publié le 29/03/2017 à 09:44

France 3 a trouvé sa poule aux œufs d'or. Une semaine après son retour triomphal, Capitaine Marleau affiche un nouveau record d'audience mardi 28 mars. La série, portée par Corinne Masiero, a séduit 6.3 millions de téléspectateurs, soit 25% de part d'audience. La chaîne du service public engrange 100.000 téléspectateurs en une semaine et réalise l'exploit de devancer le football. Trois jours après leur victoire à l'arrachée contre le Luxembourg, les Bleus de Didier Deschamps recevaient l'Espagne. La défaite de l'équipe de France, commentée par Grégoire Margotton, Bixente Lizarazu et Frédéric Calenge, a été suivie par 6 millions de supporters sur TF1, soit 24,7% de part d'audience.



France 2 complète le podium avec Tout le monde joue avec le corps humain. L'émission, présentée en direct par Michel Cymès et Nagui, a suscité la curiosité de 2.5 millions de Français, soit 11,8% du public. Un score stable par rapport à sa précédente diffusion. M6 suit avec Patron Incognito. Le magazine, qui propose à un patron de vivre la vie de ses employés pendant plusieurs jours, a intéressé 2.3 millions de téléspectateurs, soit 9,5% du public.

Derrière les quatre chaînes historiques, la TNT souffre. NRJ 12 parvient à tirer son épingle du jeu avec Les Trois prochains jours. Le film a passionné 764.000 de personnes, soit 3,4% du public.