publié le 27/03/2017 à 09:37

TF1 écrase la concurrence pour la soirée du dimanche 26 mars. Lucy, film de science-fiction de Luc Besson avec Scarlett Johansson, devance largement les autres chaînes, en totalisant 31,4% de part d'audience, soit plus de 7,8 millions de téléspectateurs. Large succès donc pour le blockbuster de 2014, qui marquait cette année-là le plus gros succès du cinéma français à l'étranger.



Bien loin derrière le thriller de science-fiction, on retrouve France 2, qui proposait le film Les Saveurs du palais, de Christian Vincent avec Catherine Frot. Cette comédie, sortie en 2012, a rassemblé 11,6% de part d'audience, soit plus de 2,9 millions de personnes.

En troisième position des audiences du dimanche 26 mars, M6 proposait un nouveau numéro de Capital, intitulé Argent public : un gaspillage sans fin. Le magazine d'information totalise 10,9% de part d'audience, soit un peu plus de 2,5 millions de fidèles. M6 se place ainsi légèrement devant France 3 qui diffusait un nouvel épisode de la série policière Les Enquêtes de Morse, et qui a rassemblé 10,8% de part d'audience, soit 2,7 millions de téléspectateurs.