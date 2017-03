publié le 24/03/2017 à 09:36

TF1 s'impose pour la soirée du jeudi 23 mars, avec Section de recherches. La série policière, qui en est à sa 11ème saison, a toujours autant de succès auprès des téléspectateurs, puisqu'elle a rassemblé près de 5,5 millions de fidèles, soit plus de 22% de part d'audience. Le suspens était une nouvelle fois au rendez-vous, avec une nouvelle intrigue criminelle que devait résoudre Bernier et son équipe.



L'Émission politique revenait dans un nouveau numéro, avec en invité, François Fillon, candidat Républicain à l'élection présidentielle. Un programme d'autant plus attendu que le Sarthois est englué dans des affaires judiciaires qui perturbent sa campagne depuis plusieurs semaines. Le candidat a directement accusé François Hollande d'être à l'origine des révélations qui le mettent en cause, en mentionnant l'existence d'un "cabinet noir". L'Émission politique a rassemblé près de 15% de part d'audience, avec plus de 3,3 millions de téléspectateurs.

En troisième position, on retrouve M6, qui diffusait la série Scorpion, et qui a attiré 2,7 millions de personnes devant leur écran, soit 11% de part d'audience. Vient ensuite France 3, qui proposait le téléfilm Rappelle-toi, de Xavier Durringer, avec Line Renaud. Un drame qui a rassemblé 2,6 millions de téléspectateurs, soit 10,8% de part d'audience.