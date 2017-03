et La rédaction numérique de RTL

Avec des émissions telles que Pyramides, Fort Boyard, ou encore Intervilles à son CV, Olivier Minne présentait bien le profil idéal pour venir à la rescousse de la case d’access prime-time sur France 2, à la peine depuis plusieurs mois. L’animateur rencontre des débuts encourageants avec Tout le monde a son mot à dire, qu’il présente au côté de Sidonie Bonnec, pour ce jeu sur la langue française.



À 50 ans déjà, dont 30 ans de télévision et 15 années aux commandes de Fort Boyard, il apprécie aujourd’hui une carrière qu’il qualifie de "sinusoïdale" : "j’ai appris avec le temps qu’une carrière ne s’apprécie que si elle est émaillée d’échecs". Olivier Minne rappelle d’ailleurs qu’il avait “fait de la télé par accident”, lancé par la speakerine et une présentatrice d’Antenne 2 Jacqueline Joubert.

L’actu des médias de la semaine

- Mathieu Madénian et Thomas VDB, les deux humoristes déprogrammés par Delphine Ernotte il y a 10 jours sur France 2 vont débarquer sur W9 dès demain soir. Ils présenteront leur pastille quotidienne à 20h50 sur la chaîne du groupe M6.

- Le débat présidentiel sur TF1 lundi dernier a été un succès d'audience, avec 9,8 millions de téléspectateurs, mais pas un succès financier. Selon le magazine Challenges, la chaîne a fait rentrer dans ses caisses ce soir-là 1,1 million d’euros, soit 50% de moins qu'un lundi "normal".



- Après l’accord noué par France Télévisions avec la plate-forme Brut, TF1 lance à son tour une nouvelle offre d'info numérique 100% vidéo. Baptisée TF1 One, disponible uniquement sur les réseaux sociaux, elle va s'appuyer sur l'expérience digitale de Minute Buzz, le purplayer que le groupe avait acquis en décembre





- Après Paris et son festival Séries Mania, ou encore Cannes qui aura son propre festival soutenu par Canal+ et le MIP TV, c'est finalement la ville de Lille qui accueillera à partir de l'an prochain le Festival International des séries, un projet soutenu cette fois par le gouvernement.