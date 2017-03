publié le 26/03/2017 à 11:48

Grosse soirée politique samedi 25 mars sur France 2. Sur le plateau d'On n'est pas couché, Laurent Ruquier ne recevait pas un mais trois invités politiques. Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, Jacques Cheminade, candidat Solidarité et Progrès, et le député de la Drôme, Hervé Mariton. Le soutien de François Fillon s'est attiré les foudres des invités de l'émission, au moment d'évoquer son indemnité de député (à retrouver à partir de la 53e minute, ndlr). "Un député gagne un peu plus de 5.000 euros nets", précise-t-il d'abord. "Pour une classe de CM2, c'est beaucoup, mais tout dépend avec qui vous comparez", ajoute-t-il, avant de prendre à parti Laurent Ruquier. "Vous, en une soirée, vous gagnez beaucoup plus que ce que je gagne en un mois."



La déclaration du député a suscité une vague d'indignation sur le plateau. "C'est comme avec Fillon, vous allez avoir du mal à attendrir les Français sur le sort des députés", pointe Lambert Wilson. Ce à quoi Hervé Mariton a rétorqué : "Il ne me paraît pas invraisemblable de faire une comparaison entre la rémunération d'un parlementaire et ce qu'est la rémunération moyenne d'un cadre en France (...) Un professeur d'université est mieux payé qu'un parlementaire."

La phrase de trop pour la journaliste Isabelle Saporta. "Normalement, quand on s'engage en politique, c'est que l'on a une certaine idée de la France, et on ne parle pas comme un boutiquier en essayant de se comparer avec qui gagne plus de pognon que moi. Ce n'est pas possible, c'est inaudible, c'est insupportable !", lance-t-elle à l'intention du député.