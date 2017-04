publié le 27/04/2017 à 09:32

Les séries ont toujours la cote auprès des Français. TF1 arrive en tête des audiences du mercredi 26 avril avec un nouvel épisode de la série médicale Grey's Anatomy, qui a attiré 4 millions de fidèles, ce qui représente 15,8% de part d'audience. La première chaîne est suivie de près par France 2 et les deux nouveaux épisodes de la série Dix pour cent. Les aventures des agents d'acteurs ont été suivies par 3,6 millions de curieux, soit 14,1% de part d'audience.



France 3 se place en troisième position avec la diffusion du match de Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et Monaco, qui a été suivi par 2,9 millions d'amateurs de football, soit 12,5% de part d'audience. M6 arrive un peu plus loin derrière avec la dernière émission de cette saison de Top Chef. Après la finale qui opposait Franck et Jérémie, les brigades des trois chefs s'affrontaient en direct autour de plats du quotidien. Cette dernière émission a attiré 2 millions de spectateurs, soit 10,2% de part d'audience. Enfin, HD1 ferme le classement avec la série Section de recherches, suivie par 1,4 million de personnes, soit 5,5% de part d'audience.