publié le 08/04/2017 à 07:55

Lors du grand nettoyage de printemps, il ne faut surtout pas oublier de nettoyer son four, même si celui-ci est auto-nettoyant. Le four à micro-ondes, que l'on a tendance à oublier, n'est pas à négliger. Il faut penser à le laver car, jour après jour, il devient une boîte sale dans laquelle on place ses aliments. Au fil des cuissons, des débris alimentaires se déposent, ce qui forme des nids à microbes, qui peuvent coloniser des produits frais. Parfois, ce sont des miettes de croûtes brûlées qui vont dégager des fumées cancérigènes sur les aliments, ou certains produits ménagers chimiques comportent le risque d’émettre des vapeurs nocives s'ils n'ont pas été bien rincés.



Le docteur Saldmann a une solution simple, efficace et peu coûteuse. Il conseille de presser un citron, de la mettre dans une assiette à dessert et de le placer dans le four à micro-onde, à puissance maximale pendant une minute. Après ce laps de temps, il suffit d'ouvrir la porte et de frotter à l'intérieur avec un torchon pour terminer le nettoyage. Le four deviendra ainsi très sain.

Le four traditionnel nécessite également un nettoyage. Il faut y penser car lorsqu'on ne lave pas, les résidus émettent souvent des fumées cancérigènes. "Vous pensez manger sain et vous vous faites du mal", note le docteur Saldmann.