publié le 02/04/2017 à 08:05

Fait anodin mais nécessaire, se doucher est un acte à ne pas réaliser n'importe comment. On commence du haut vers le bas. Ensuite, parce qu'on parle du bas, lavez-vous les pieds. Il faut les savonner, les rincer et bien les sécher. Mais le grand problème que l'on a, c'est qu'il y a énormément de chutes dans les douches parce que se laver en tenant sur un pied est plus que risqué. Il y a un nombre de fractures inimaginable dans la douche en se lavant les pieds, en France. Mettez donc un petit tabouret dans votre douche, asseyez-vous et savonnez-vous les pieds correctement avant de les rincer.



Un autre sujet, c'est le nombril, par exemple, qui n'est pas facile à nettoyer. Prenez un petit coton-tige avec un petit peu de savon liquide, savonnez, rincez, séchez, c'est impeccable. Il faut penser à laver les espaces interdigitaux (entre les doigts) par exemple : tout ce qui accessible doit être savonné, sauf le vagin, qui ne doit pas avoir de savon à l'intérieur, cela casse la flore et génère des irritations. Enfin, si vous restez humide, c'est un terrain d'atterrissage idéal pour les microbes.