Pourquoi faire du sport le dimanche ne suffit pas

Se contenter d'une seule séance de sport par semaine ne permet pas de réduire les risques de maladies graves.

par Frédéric Saldmann publié le 05/02/2017 à 08:31

Faire du sport seulement le dimanche n'est pas suffisant pour s'assurer une santé de fer. Si vous faîtes moins de 150 minutes d'exercice physique par semaine et que vous dormez plus de neuf heures, vous multipliez par quatre les risques de mort subite. Si on veut que l'exercice physique porte ses fruits, il convient de faire du sport au moins 30 minutes par jour sans s'arrêter : les 20 premières minutes on brûle du sucre, ce n'est qu'après que l'on brûle les mauvaises graisses. Réaliser cet effort quotidien permet de réduire les risques de cancer, Alzheimer et maladies cardio-vasculaires.



Concrètement, de quels sports parle-t-on ? Ça peut être par exemple de la marche, de la natation ou encore du vélo d'appartement. Pratique, ce dernier permet en parallèle de téléphoner, écrire des SMS ou encore regarder la télévision. Il suffit juste de trouver le temps, ce qui est rarement impossible.