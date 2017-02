Avant de consommer de l'alcool, n'hésitez pas à vous hydrater avec deux grands verres d'eau.

par Frédéric Saldmann publié le 04/02/2017 à 11:47

Le samedi, lorsque l'on voit ses amis, la tentation de prendre l'apéritif est grande. Si on a fait attention à son alimentation toute la semaine, on peut ruiner ses efforts en quelques minutes au moment de l'apéritif. Il faut donc être vigilant, car une récente étude a montré que débuter l'apéritif par un verre d'alcool enflamme appétit. Premier conseil : avant de boire de l'alcool, buvez deux grands verres d'eau. Ce qui permettra de vous hydrater d'abord, ensuite vous ne chercherez pas à vous désaltérer avec l'alcool.



Cerise sur le gâteau : si vous prenez une poignée de cacahuètes avec, c'est comme si vous aviez pris votre repas avant même de le débuter. À la place, préférez des petits légumes coupés pleins de vitamines et de fibres. Pour que ce soit meilleur, n'hésitez pas à accompagner vos légumes de fromage blanc. On peut se faire un immense plaisir sans prendre de calories.