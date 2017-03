Meubles personnalisables et orchidées dans "Maison, brocante, cuisine, jardin"

publié le 25/03/2017 à 11:08

Maison : des meubles qui bougent

Du nouveau du côté du mobilier. On peut maintenant avoir le meuble qui correspond exactement à nos besoins. Par exemple, vous cherchez une table de salle à manger. Vous en avez vue une qui vous plaît beaucoup, mais c’est dommage il n’y a pas de tiroir. Et celle qui a un tiroir, elle est trop large. Pas si évident que ça de trouver son bonheur !



Une start-up berlinoise a donc eu l’idée de vous laisser faire comme vous voulez. C’est de l’adaptable : vous pouvez créer en ligne votre propre meuble à partir de modules. Ce n’est pas compliqué, vous allez sur leur site. Il y a une configuration qui permet de visualiser le meuble que vous êtes en train d’imaginer.

Les variations sont infinies. Des architectes sont là pour vous aider à trouver des solutions pour tous les cas de figure. Il y a un show-room à Paris et très bientôt un autre dans le sud. Et puis vous pouvez les contacter via le site. En fait, ce site regroupe trois métiers : des architectes, des designers et des menuisiers. Pour ce qui est des couleurs de peinture, des échantillons sont envoyés gratuitement, pour pouvoir comparer les trois essences de bois : chêne, hêtre ou noyer et les couleurs possibles.

Les prix ? Comptez 80 euros pour une table basse ou 600 euros pour une table avec une rallonge et un tiroir. Il existe aussi des dressings extras avec la tringle extractible. Les cintres au lieu d’être devant votre nez quand vous ouvrez votre dressing sont en hauteur. Avec un crochet, vous faites descendre la tringle devant vous. L’intérêt, c’est un gain de place. Vous pouvez demander du sur-mesure, avec un surcoût de 30 %.

Brocante : la Bourse Horlogère de Mer

Changement d’heure oblige, il faudra remettre les pendules à l’heure. De quoi en profiter pour en chiner d’anciennes. Et c’est ce qu’on va faire grâce à la Bourse Horlogère de Mer. C'est un lieu de rendez-vous exceptionnel pour tous les amateurs et collectionneurs d'horlogerie ancienne et moderne. Depuis les téléphones portables, les montres disparaissent de nos poignets, mais la passion demeure. La montre est plus qu’un outil pratique, c’est désormais le bijou qui nous intéresse. Et ça marche ! Cette grande bourse a lieu les 25 et 26 mars, et rassemble des passionnés venus de France, de Suisse, d'Allemagne ou d'Angleterre.



On trouve bien sûr des horloges, mais vous pourrez aussi chiner des montres de toutes sortes, des cartels, des pièces détachées, des outillages d'horlogerie, des livres, ou glaner quelques conseils. Des cartels, ce sont des appliques, très finement décorées en général, à l’intérieur desquelles se trouve l’horloge. Ces garnitures de bronzes, matériaux précieux, sont des objets de grande valeur. Comptez 3.000 euros pour un cartel de style Louis XVI, début 20ème.

Un cartel d'époque Louis XV Crédit : Pinterest / daguerre.fr

On trouve aussi des réveils de voyages, qui ne coûtent vraiment plus grand-chose, à partir d’une dizaine d’euros. Sauf si vous voulez un des tous premiers réveils de voyage, ceux qu’avait voulus Napoléon pour ces officiers. On les appelle donc toujours des réveils d’officiers. Et c’est évidemment plus ancien, et dans des matériaux plus nobles, donc beaucoup plus cher, comptez 2.000 euros environ.



Pour ce qui est des montres à goussets, on en trouve à partir de 50 euros pour les moins chères jusque plus de 300 euros. On trouve enfin les fameux coucous ! Ces horloges murales, qui imitent le cri de l’oiseau quand elle sonne. Les plus connus étant ceux des "Forêt Noire". Kitsh à souhait avec souvent la forme d’un petit chalet pour le boîtier et un balancier avec des cônes de pin. Sans compter l’apparition de l’oiseau ! C’est du plus bel effet ! Comptez une centaine d’euros en moyenne.



La Bourse Horlogère de Mer, samedi 25 et dimanche 26 mars, place de la Halle, 41500 Mer.

Cuisine : profitons de la Saint-Jacques

Bonne nouvelle, nous sommes encore et toujours dans la saison de la Saint-Jacques. Dans un mois et quelques jours, la saison sera finie, et il faudra attendre la rentrée prochaine pour déguster de nouveau ces délicieuses pecten maximus.



Pour la cuisson, une minute dans une poêle bien chaude, avec un peu de beurre demi-sel ou d’huile d’olive suffit. Mais on va faire encore plus court, cuisson zéro, avec des Saint-Jacques... crues ! Aucun risque d'intoxication alimentaire si elles sont très fraîches. Réalisons une petite entrée de rien du tout, qui permet de ne pas rester des heures en cuisine ! Vous allez prévoir cinq noix par personne. En gros, si vous achetez 3 kilos de Saint-Jacques, vous aurez 18 à 20 noix.



Une fois rincées et séchées, vous les détaillez dans leur épaisseur, avec un couteau bien aiguisé en quatre ou cinq lamelles. Vous les disposez en rosace dans vos assiettes, les recouvrez d'un papier film et au frigo jusqu’au moment de servir. Maintenant, vous préparez une petite huile de vanille : une demi gousse fendue en deux, vous récupérez les graines avec la pointe du couteau, et vous mettez à mariner dans un petit verre d’huile d’olive.



Quand vous êtes prêt à passer à table, au pinceau, vous badigeonnez les Saint-Jacques, généreusement, vous arrosez de quelques gouttes de jus de citron vert, un peu fleur de sel pour le côté croquant, un rien de poivre et vous râpez quelques sommités de chou-fleur crues pour le côté croquant et végétal. Et là, basta, c’est prêt. Il n’y a plus qu’à ouvrir un muscadet signé d’un bon vigneron.

Jardin : le salon des orchidées

Le salon des orchidées de Rueil Malmaison Crédit : Orchidée 92

Ces 25 et 26 mars se tient le premier salon des orchidées. Des illustrissimes fleurs, la crème de la crème, celles du Sénat. Les sénateurs ont en effet accepté de prêter à Rueil leurs plus belles variétés. Dans le jardin du Sénat au cœur de Paris, il y a des serres dans lesquelles est cultivée depuis la troisième république la plus ancienne collection d’orchidées de France. Dont de fabuleux Paphiopedulum qui attirent toutes les convoitises. Certains d’entre eux ont plus d’un siècle.



Celles du Sénat ne sont pas à vendre, ils acceptent de les prêter, car ce petit voyage les dépoussière, mais ils y tiennent comme à la prunelle de leurs yeux. En revanche, heureusement, dans cette expo, il y a aussi des producteurs d’exception qui ont apporté leurs orchidées, les mêmes que celles du Sénat, en plus jeunes. Et bien d’autres variétés faciles à cultiver.

Une orchidée pleione Crédit : Thierry Denis

Pour les passionnés d'orchidées, deux associations sont à contacter absolument : La Fédération des Amateurs Français des Orchidées et la Société française d’Orchidophilie. À découvrir également à Rueil, des adorables petites orchidées aux très grandes fleurs, appelées pleiones. Cette variété bulbeuse que les anglais cultivent souvent en pot. Ils les appellent "les petites orchidées du rebord des fenêtres", parce que c’est là où ils les mettent quand elles fleurissent. En hiver, on peut garder leurs bulbes dans le compartiment à légumes du réfrigérateur. Comptez une quinzaine d'euros.



Le salon des orchidées se tient les 25 et 26 mars, à Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine, de 10h à 19h à la Maison de L’Europe, avenue Napoléon Bonaparte. L'entrée coûte 5 euros. Les 24 et 25 mars et du 31 mars et 1 avril, nous pourrons apporter nos vieux pesticides qui nous encombrent aux jardineries Botanic. En échange, elles donnent 5 euros de bon d’achat.