Maison : promenons-nous dans les bois

Car en plus de faire un peu d’exercice après les abus des fêtes, on va joindre l’agréable à l’agréable, en ramassant de belles choses pour la déco de la maison. N’allez pas décapiter les arbres, c’est interdit, ce que je vous recommande c’est de ramasser une brassée de branchage que vous ferez un sécher en rentrant et ensuite vous les bomberez dans une couleur choisie. Un beau rouge ou orange pour vaincre la grisaille du moment, vous les disposez ensuite dans un grand vase et si vous avez une guirlande Led, mélangez là avec les branchages.



On peut également tester la branche d’arbre comme support au papier toilette. On fixe la branche au mur avec des petits clous et puis on glisse le rouleau de papier toilette et voilà un support différent et élégant. Et celui-là vous ne le retrouverez pas partout puisque c’est vous qui l’avez fait !



À tester aussi, un bouquet de feuilles mortes avec des belles tiges, que l’on met dans un vase, sans eau évidement. C’est le bouquet qui dure longtemps et ne vous a pas coûté un centime ! Si on a des feuilles sans tiges, on les dispose en chemin de table pour une déco éphémère. Enfin, si on trouve un rondin de bois, on le découpe en tranche, on le ponce un peu et on utilise ces rondins en sous assiettes pour la table.

Brocante : l’école enchantée de Raylambert

Raylambert c’est la signature de Raymond Lambert, LE dessinateur, illustrateur des livres d’Histoire, de mathématiques, de français, qui ont accompagné des générations d’enfants, des années 1930 aux années 60. Professeur de dessin passé par les Arts déco et les Beaux-Arts, Raymond Lambert savait tout faire : la typographie comme la lithographie, le lettrage comme la peinture.



Raylambert a révolutionné les manuels scolaires. La couleur, mais aussi l’humour et la fantaisie, la joie de vivre, à travers les personnages qu’il mettait en scène, se sont invités à l’école. Bref, le livre scolaire est devenu artistique. Pour Picasso, c’était même "l’un des plus grands illustrateurs de manuels scolaires de tous les temps".



Il est mort en 1967, mais deux hommes ont décidé de lui rendre hommage, à travers un ouvrage absolument magnifique, plein d’anecdotes et surtout d’illustrations : L’école enchantée de Raylambert de Daniel Durandet et Yves Frémiont



L'école enchantée de Raylambert, aux Editions Belin, et le livre coûte 29,90 euros.

Cuisine : le parmentier de janvier

Mesdames, messieurs, voici le premier parmentier de l’année ! On va essayer de jouer à fond la saison, avec une purée de deux beaux légumes racines que j’adore, comme le panais. Et pour faire de la vraie purée pour 6 à 8 personnes, on va prendre 4 panais et un céleri boule moyen, qu’il faut soigneusement peler avant de le couper en quartiers. Faites vite pour éviter que rien ne s’oxyde, sinon un coup de jus de citron et c’est réglé.



La gamelle de cuisson, elle est remplie d’un demi litre de lait et d’un petit litre d’eau, un brin de thym, une feuille de laurier, un brin de persil, le tout pendant une vingtaine de minutes dans la casserole, jusqu’à ce que les légumes soient bien tendres. Ensuite, le moulin à légumes, grille fine, vous passez tout ça, et vous rectifiez l’assaisonnement : beurre demi-sel, muscade, poivre blanc et c’est prêt !



Pour la viande, chez le boucher, vous prenez un kilo de viande hachée. La faire revenir à feu vif pendant une dizaine de minutes, avec un oignon rouge haché finement, une carotte en petits dés, une petite branche de céleri en petits dés, pareil, du persil plat ciselé à la fin, vous salez et vous poivrez comme il faut, et vous passez cette base de viande dans le fond du plat à gratin, vous étalez bien et vous disposez pour finir la purée de céleri et de panais, et là, un peu de chapelure, des copeaux de beurre, et une bonne demi-heure d’heure à 210°, thermostat 7.

Jardin : les secrets de la culture de la poire de terre

Crédit : Thierry Denis La poire de terre

La poire de terre et Dahlia sont de proches parents. On les cultive donc de la même manière. Ce que l’on met en terre, c’est un vrai éclat de la souche centrale autour de laquelle croissent les tubercules. Une souche qui porte de petits bourgeons, qui reprendront au printemps. Il faut les planter juste après les derniers gels de mai.



Pour ce qui est de la récolte, c'est comme pour les Dahlia, en automne, dès que le feuillage aura gelé. Plus tard on récolte, plus les tubercules sont gros et sucrés. À garder ensuite au frais, recouverts de sable. Les catalogues en proposent dès janvier-février, comptez 7 euros le pied. Vous en trouverez aussi en pot en avril, dans les expositions de plantes.



Après la première récolte, vous aurez non seulement des poires à déguster mais aussi plein d’éclats munis de bourgeons, bons à planter l’année d’après. Un légume économique !