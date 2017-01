Poire de terre et fèves dans "Maison, brocante, cuisine, jardin" du 7 janvier

REPLAY - Au programme, la poire de terre, un radiateur qui diffuse de la chaleur et de la musique, ou ce début d'année qui gâte des collectionneurs de fèves.

Maison : le "Greenery", couleur de l'année et un radiateur musical

Sensium Atlantic, le radiateur musical

Beaucoup de nouveautés pour 2017 ! À commencer par la couleur de l’année. 2016 c’était une rose pâle, 2017 sera placé sous le signe de Greenery, la nouvelle couleur verte proposée par Pantone et Tollens. En anglais, Greenery signifie "verdure". C’est un vert avec un peu de jaune, ce qui lui apporte une touche tonique. Ce sont des experts de la couleur Pantone qui sillonnent le monde pour définir les nouvelles inspirations chromatiques.



On peut associer cette tonalité avec du vert, parce que le Greenery réveillera un vert plus foncé. Par exemple, un mur avec un papier peint à motif vert foncé, puis le mur d’à côté avec le Greenery, ça fonctionnera très bien. Sinon le vert se marie bien avec un violet ou un bleu.



Autre nouveauté, un radiateur qui émet du son ! La marque Atlantic s’est associée à Cabasse pour dissimuler des enceintes dans un sèche serviette électrique. Vous pourrez donc diffuser de la musique depuis votre smartphone ou votre tablette, pour un son haute définition et un design vraiment abouti. La façade n’est pas uniforme, on dirait des grandes touches de piano. Il y a même un éclairage Led sur le côté.



Sèche serviette Sensium de Atlantic, 1.620 euros TTC. A retrouver sur le site d'Atlantic.



Puissance : 1750 W, Dimensions : 56,3 x 133,8 cm, épaisseur 14,9 cm, Installation recommandée : salle de bains. Prix public conseillé : 1 350€ HT (modèle 1750 W).

Brocante : les fabophiles, collectionneurs de fèves

Les fabophiles sont des collectionneurs, qui se réjouissent chaque début d’année, parce qu’ils collectionnent les fèves ! Les grands amateurs peuvent en posséder des dizaines de milliers. Parce qu’ils en trouvent toute l’année, dans les brocantes, les bourses d’échanges, ou sur les sites internet spécialisés, leur collection peut s’étoffer sans cesse.



Les fèves se réunissent par série : animaux, personnages célèbres, plantes, régions, cinéma, la liste est sans fin. Les collections de fèves ont commencé il y a très longtemps. Avec sa forme d’embryon, la fève, le légume, est utilisé dans les mariages jusqu’au Moyen-Âge. Plus tard, les Romains utilisent une fève dissimulée dans un gâteau pour désigner au hasard le roi d’un jour, lors de fêtes mémorables. Mais il a fallu attendre 1874 pour que le légume soit remplacé par un petit baigneur en porcelaine pour la première fois, c’était en Allemagne.



Les fèves les plus anciennes ne sont pas forcément celle qui ont le plus de valeur, c'est la rareté de la pièce qui joue. Vous trouverez des tas de fèves pour 1 euro pièce. Il y a aussi les fèves publicitaires, qui se négocient entre 2 et 80 euros. Des modèles produits seulement à quelques exemplaires s'échangent entre amateurs sur des bases très élevées, entre 500 et 2.000 euros ! Quand on est fabophile, on ne compte pas !

Cuisine : tous "Chez la Vieille"

Direction Chez la Vieille, aux Halles, au cœur de Paris ! Ce troquet d’angle entre la rue Bailleul et la rue de l’Arbre Sec, était assez mythique, dans le genre cuisine de bonne femme bien solide, avec ce qu’il faut de crème et de cholestérol. Lino Ventura, parmi d’autres, était un grand fan. Et à sa disparition, en 2010, tout le monde s’est retrouvé bien triste, jusqu’à l’arrivée de Daniel Rose.



Un chef américain au service du bistrot parigot, un vrai défenseur de la cuisine bourgeoise. Inutile de vous dire qu'il faut réserver, parce que c’est minuscule, 18 ou 20 couverts à l’étage, une dizaine de tabourets au bar. C'est le rendez-vous de toute la presse, mais aussi les copains chefs qui viennent se faire plaisir, les agents de vignerons, les appétits de bûcheron...



On y trouve du très bon vin, déjà, le pinot noir du Domaine des Bérioles à Saint-Pourçain, publicité totalement gratuite, et puis côté solides, la fameuse terrine de canard Adrienne, un hareng pomme à l’huile, une sublime salade de lentilles en vinaigrette au fois gras... C’est par contre fermé demain et lundi, Chez la Vieille au 1 rue Bailleul dans le 1er arrondissement (35/40 euros).

Jardin : découvrez la poire de terre

Crédit : Thierry Denis La poire de terre

Ces drôles de tubercules, récoltés cet automne, ce sont des poires de terre qui ressemblent à des pommes de terre. Poire de terre et pomme de terre sont originaires du Pérou, dans les Andes. Néanmoins, leur génétique est différente. La pomme de terre appartient à la famille des tomates alors que la poire de terre est proche des dahlias et des topinambours.



La poire de terre est une plante qui convient à tous les potagers, à condition d'avoir de la place puisqu'elle mesure plus d’un mètre cinquante de haut. Crue, la poire de terre a un petit goût de radis rose de Chine mariné, avec beaucoup de jus, frais et sucré et cuite, un goût de topinambour fruité.