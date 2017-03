publié le 11/03/2017 à 10:30

Maison : laissons entrer la lumière

Il y a des astuces bien connues pour remédier au manque de lumière, comme changer les fenêtres, ou percer une baie vitrée, mais c’est coûteux. Sinon, de petits trucs peuvent améliorer mais ne changent pas la problématique. On peut par exemple plutôt mettre des stores que des rideaux, moins encombrants, choisir des teintes claires pour les murs et le sol et multiplier les sources lumineuses, mais tout ça ne fait toujours pas entrer la lumière dans la maison.



Il est possible de placer un miroir en face de la fenêtre, ce qui permet d’agrandir l’espace visuellement et de voir peut-être un peu de ciel bleu. Dans la même idée, mais en plus efficace, il existe des réflecteurs de lumière, qui va rediriger la lumière extérieure pour la faire entrer dans votre appart.

Le réflecteur de lumière Crédits : Espaciel | Date : 10/03/2017 3 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Le réflecteur de lumière Crédits : Espaciel | Date : Le réflecteur de lumière Crédits : Espaciel | Date : Le réflecteur de lumière Crédits : Espaciel | Date : 1 / 1 < > +

Ça ressemble à un miroir, avec deux différences : c’est une surface sans verre, donc incassable et quand on la soulève, c’est cinq fois plus léger qu’un miroir, car sur la surface en aluminium, on a déposé de l’argent qui a des propriétés réfléchissantes. On installe ce réflecteur sur le bord de la fenêtre, par un système de clipsage.

Le rôle du réflecteur est de capter la lumière disponible. Pratique pour les appartements en rez-de-chaussée sur cour, les corps de ferme réaménagés, où les murs sont très épais et les fenêtres petites. Posés sur le bord des fenêtres, les réflecteurs vont faire leur boulot : éclairer un peu plus la maison en apportant jusqu’à 50% de plus de lumière naturelle. On en trouve à partir de 59€ livré, Espaciel fabrique en France à Lille et travaille avec une ESAT, qui participent à l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés.

Brocante : c'est reparti pour les foires !

Comme chaque printemps les brocantes, foires et autres puces sont de retour ! Et décidément, chine et gourmandises vont bien ensemble. Dans le Jura, à Foucherans, non loin de Dôle, se déroule ce week-end de La foire aux escargots et ses puces. 130 brocanteurs sont prévus à ce rendez-vous organisé par le club de football local.



Allons maintenant à Reims, au salon des véhicules anciens. Dans ce salon, considéré comme l’un des 5 plus importants d’Europe, il parait que les amateurs peuvent vraiment se faire plaisir. Modèles abordables, motocyclettes, pièces de rechanges, documentation ou outils adaptés, tout pour réjouir les adeptes. C’est au parc des expositions, jusqu’à 19h samedi 11 mars et de 9h30 à 18h dimanche 12. Entrée : 12,50 euros, et 4 euros pour les 10-14 ans.



Autre rendez-vous, les 18 et 19 mars prochains à Niort se tiennent les 32e puces Moto de la ville. Il devrait y avoir plus de 200 exposants, avec des démonstrations et une exposition de motos insolites. Pour les amateurs de photographies anciennes, dimanche 12 mars, la galerie Verdeau à Paris organise la deuxième Photo Art Fair (salon de photographies anciennes et images de collection). C’est 17 rue de Cléry dans le 2e arrondissement, de 10 à 18 heures.

Cuisine : la cuisson basse température

Testons ensemble une cuisson douce, donc lente. Normalement, à four très chaud, une volaille de 1,3 kg peut cuire en 50 minutes, mais là on va partir sur 3 heures ! À 120°c, thermostat 4, le poulet ne va ni brûler, ni se dessécher, la chair va lentement cuire et presque confire. Cette technique fonctionne avec d'autres viandes, par exemple de la poitrine de cochon ou un morceau épais de tendron de veau, c’est l’assurance d’une viande super tendre, que vous allez simplement finir à feu un peu plus vif pour caraméliser l’extérieur.



Pour une volaille, on va démarrer avec un four à 180, vous mettez dans le poulet une demi tête d’ail et cinq brins de romarin. Sous la peau, pareil, quelques aiguilles de romarin et du beurre. Vous coupez un citron en 4 et vous badigeonnez la volaille, vous salez, vous poivrez et vous mettez le poulet dans un plat, avec encore deux ou trois brins de romarin.



15 minutes à 180°, pour commencer à dorer gentiment, puis vous baissez à 120°, vous mettez de l’eau dans le fond du plat, un petit verre, qui va faire de l’humidité dans le four et permettre à la graisse de la peau de mieux fondre et de faire du bon jus, et là, laissez 2h30, tout doux. Et en fin de cuisson, retour à 180° pour terminer de faire bien croustiller la peau. Encore 3 minutes de repos porte du four ouverte, vous affûtez les couteaux, le poulet en 8 morceaux, et au boulot !

Jardin : la greffe des pommiers

Des hortensias Crédit : Thierry Denis

Nos bons vieux hortensias des jardins vont bientôt se réveiller. Ces arbustes font notre bonheur en été. D’abord, coupée les fleurs fanées. Vous l’avez peut-être déjà fait dès cet automne mais dans les coins froids, la tradition est de ne les enlever que maintenant car elles protègent en hiver les bourgeons à fleurs qui sont juste en dessous. Donc, au sécateur, coupez toutes les tiges qui portent les fleurs séchées, juste au-dessus du premier nœud qui est en dessous.



L’idéal serait d’alléger et d’aérer la touffe. En prenant de l’âge, les hortensias ont trop de grandes branches qui partent de la souche. Dures et gênantes pour les jeunes pousses. Mieux vaut en supprimer une tous les ans, presque à ras du sol. Les fleurs qui s’ouvriront seront donc plus saines, plus grandes. Sur les branches principales qui restent, il y a des ramifications mal fichues, faiblardes ou qui partent dans la mauvaise direction, vous les supprimez.



C’est toujours le même principe avec les arbustes, il faut couper vers le centre. Et aussi avec les arbres fruitiers. Moins il y a de branches, grandes ou petites, dans le centre, mieux l’air circule, plus le soleil assainit. Et plus la plante fleurit.