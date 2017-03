publié le 12/03/2017 à 10:50

Maison : en déco, on aime les palettes

"Mes meubles et ma déco en palettes", Françoise Manceau-Guilhermond Crédit : Terre Vivante

Elles ne sont pas chères ou même gratuites, c’est donc un matériau idéal. On les trouve sans problème, souvent même sur les trottoirs. Apparues dans les années 30/40 aux États-Unis puis en France dans les années 60, elles sont utilisées pour le stockage et le transport des marchandises et sont très solides puisque conçues pour être réutilisées.



On peut faire du mobilier avec, à une condition, faire attention aux traitements. Les palettes sont en pin, sapin, ou peuplier, des essences de bois perméables et susceptibles de pourrir. Elles sont donc traitées. Aujourd’hui avec un traitement thermique en chauffant le bois, mais avant 2010 c’était un traitement chimique avec du bromure de méthyle, pas bon du tout pour nos maisons et nos poumons. On le sait en regardant les lettres inscrites sur les palettes : HT : heat treatment (chaleur) : bois non-polluant, vous pouvez y aller ; MB : Methyl Bromyde, fuyez ! Mais c’est interdit en France depuis 2010.

Une fois informé, les possibilités sont sans fin, on peut faire tout ce qu’on veut. Encore faut-il savoir comment s’y prendre. Mes meubles et ma déco en palettes de Françoise Manceau Guilhermond est le livre parfait pour débuter. On apprend vraiment le b.a.-ba : comment démonter les palettes pour récupérer les planches, les découper, poncer, visser, et même reboucher les trous.

Le soliflore en palettes recyclées Crédit : "Mes meubles et ma déco en palettes", Françoise Manceau Guilhermond

Il y a même des modèles à réaliser : table basse, étagère, fauteuil, tabouret, tête de lit avec table de nuit intégrée, bibliothèque et même un îlot de cuisine réalisable en 2 heures. Autre possibilité, un soliflore réalisable en une heure avec des chutes de palettes. C’est une petite étagère percée de 5 trous dans lesquels on dispose 5 tubes éprouvettes pour mettre des fleurs. La finition est superbe, c’est de la peinture à la cendre.



Pour réaliser cette peinture écolo, vous récupérez de la cendre de votre poêle ou cheminée, froide évidemment, vous rajoutez un peu d’eau et vous laissez tremper toute la nuit. Le lendemain, vous filtrez dans une passoire fine et vous ajoutez quelques cuillères à café de chaux en poudre. Faites attention, il faut porter des gants un masque. Vous mélangez jusqu’à obtenir la consistance d’un fromage blanc, qui pour le coup sera plutôt sombre et vous appliquez au pinceau. Vous obtiendrez un effet grisé, très naturel, qui n’est pas complètement couvrant, et laisse apparaître les veines du bois.



Mes meubles et ma déco en palettes de François Manceau Guilhermond aux éditions Terre vivante. 14€

Brocante : Chatou est de retour

Cap sur la foire de Chatou. Le décor dans lequel elle a lieu - l’île des Impressionnistes - ce qu’on y trouve, et enfin l’ambiance familiale, l’ambiance brocante et gastronomie qui y règne, tout est bien. On y trouve des spécialités des terroirs, à consommer sur place ou à emporter, de la bière francilienne, des bars à soupe ou à champagne, et bien sûr du jambon. On y célèbre tout l’art de vivre typiquement français aussi bien dans le mobilier que dans les arts décoratifs.



Chatou nous replonge donc par exemple dans le chic des années Pompidou, quand le designer Pierre Paulin aménageait les appartements privés de l’Élysée avec mobilier et luminaires design. Il y a également un stand qui s’est spécialisé dans le recyclage des pièces anciennes. Objets populaires, linge ancien, arts de la table, mode, bijoux... Chatou se pare de tous ses atouts pour que vous trouviez votre bonheur cette année !



Quelque 700 brocanteurs ont répondu présent, c’est dire la taille de la brocante. Comme d’habitude, vous vous retrouvez dans une reconstitution d’un quartier de brocante bien connu des Parisiens, avec le boulevard Richard-Lenoir, l’allée Bataclan, celle du Chemin-Vert. L’entrée est payante, 6 euros, gratuit pour les moins de 15 ans. Et c’est ouvert de 10 à 19 heures jusqu’au 19 mars.



Pour le mobilier vintage, les 11 et 12 mars à lieu à Lyon le marché de la mode vintage. Ne vous fiez pas au titre, il y a là tout l’univers du vintage : la mode, le mobilier des années 50 à 80, des objets de déco, des vinyles. C’est au double mixte, à Villeurbanne, 19 avenue Gaston-Berger, ouvert jusqu'à 19 heures.

Cuisine : Le Bel ordinaire

On note cette semaine l’ouverture, cette semaine, du Bel ordinaire, une épicerie, cave, table à Paris, rue de Paradis, où vous pourrez venir boire un coup, manger un morceau, faire vos courses, découvrir des produits, des vignerons, du miel corse comme des pâtes italiennes, de la crème de cassis comme des vins naturels, des salaisons mortelles comme des fromages bien affinés.



Le Bel ordinaire, c’est une espèce d’épicerie participative : il nous a fallu un peu moins d’un an pour parvenir à rassembler cette bande de joyeux drilles, ces 104 copains, et copains de copains, qui sont désormais chez eux au Bel ordinaire. Une épicerie qui se fera une joie d’accueillir tous les clients qui auront envie de manger un morceau, de picorer un délicieux fromage espagnol avec une bière italienne (ou le contraire !), de découvrir des produits et des vins, et tout simplement d’échanger.

Jardin : semis de tomates, quand et comment ?

Les semis de tomates dans un potager, mieux vaut les commencer dès la mi-mars. Bien sûr, la date de semis dépend du climat. Mais, y compris dans les régions les plus douces, il y a un principe qui reste le même. Il faut au moins deux mois entre le semis et la plantation dehors. Car si la température compte, la durée du jour aussi. La vraie croissance des tomates demande beaucoup de lumière.



Les semis se font au chaud, à la maison. Une pièce à 20° fait l’affaire, sinon, c’est plus lent. Ensuite, il faut beaucoup de lumière. Donc près de la fenêtre la plus ensoleillée. Troisièmement, si tout se passe bien, les graines germent dans la semaine, sinon, on patiente. Puis, dès qu’on peut repiquer les plantules dans des petits pots, on le fait. L’idéal, c’est moitié-terre de jardin, moitié terreau du commerce. Attention, c’est gourmand, la tomate, n’oubliez pas l’engrais, bio ou pas.



Les plants poussent si vite que vous serez peut-être obligé de les changer de pots avant de les planter au potager. Dès qu’il fait bon en avril / mai, sortez vos plants dehors pendant la journée. Pour leur apprendre la vraie vie. Et rentrez-les le soir.