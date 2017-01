Les Français consomment en moyenne plus de 30 millions de galettes des rois chaque année, particulièrement à l'occasion de l'épiphanie, ce vendredi 6 janvier.

par Julien Absalon publié le 06/01/2017 à 08:30

Chaque année, le mois de janvier est crucial pour les 33.000 boulangers de France. Après noël et le jour de l'an, il faut garder le rythme pour répondre aux attentes des Français qui consomment au total plus de 30 millions de galettes des rois à l'occasion de l'Épiphanie. Si de nombreuses recettes existent pour tous les goûts, la plus populaire reste sans aucun doute celle à base de pâte feuilletée et de frangipane, une crème à base d'amandes. Pour autant, de nombreux irréductibles ne jurent que par la galette des rois briochée, principalement dans le Sud de la France. Un choix que beaucoup voient comme un sacrilège.



L'histoire de cette tradition, qui remonte à l'antiquité, montre pourtant que c'est bien le moelleux gâteau à la brioche qui a nettement plus d'ancienneté. Au Moyen Âge, les Français consommaient une boule de pain à l'intérieur duquel la fève était un haricot. Au fil du temps, la recette a été améliorée avec de la brioche, du sucre et des fruits confits pour arriver au fameux "gâteau des rois" dont le Sud est très friand de nos jours. En revanche, il a semble-t-il fallu attendre le XVIIe siècle pour voir la recette à la frangipane débarquer dans l'Hexagone. Surnommée "la Parisienne", elle serait née à Paris grâce au souhait de la reine de France Anne d'Autriche et de son fils Louis XIV.

